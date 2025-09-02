Para desenvolver novos atletas, FPF lança segunda edição do Circuito Paraense de Futebol de Base Torneio visa potencializar novos talentos do futebol no Estado O Liberal 02.09.25 12h26 Torneio terá três etapa nos próximos meses (Divulgação) A Federação Paraense de Futebol (FPF) lançou, nesta semana, a segunda edição do Circuito Paraense de Futebol de Base. O torneio reúne jogadores do sub-9 ao sub-15 e tem como objetivo potencializar a formação de novos atletas no Estado. A competição será dividida em três etapas ao longo do segundo semestre de 2025. A primeira ocorre entre os dias 6 e 7 de setembro, no campo Âncora Sports & Arena, em Belém. Na primeira edição, o circuito realizou mais de 150 partidas, entre festivais que reuniram equipes do sub-5 ao sub-15. Este ano, a expectativa é que o projeto seja ainda mais movimentado e dê maior visibilidade aos jovens atletas. VEJA MAIS Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas CBF define prazo para implantação do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro O Fair Play Financeiro já é adotado em ligas internacionais, como na Europa, mas ainda não tem um formato consolidado no Brasil. A CBF espera que o projeto traga mais estabilidade à gestão dos clubes e amplie a substituição do futebol no país. FPF dobra investimento no programa Realiza e amplia apoio ao futebol amador em 2025 Recurso para ligas municipais passa de R$ 300 mil para R$ 600 mil e iniciativa chega também a clubes de base “Vai ser uma grande competição, que vai mostrar os novos talentos. É uma oportunidade única para as crianças entre 9 e 15 anos participarem de um torneio oficial e darem os primeiros passos dentro de um ambiente estruturado e competitivo”, declarou o diretor de futebol de base da Federação Paraense de Futebol, Flávio Goiano. O Circuito Paraense de Futebol de Base é uma iniciativa inovadora da federação que vai além do viés competitivo e busca proporcionar aprendizado e integração para jovens atletas. Por meio do torneio, os jogadores podem ter a experiência de disputar uma competição oficial, com organização e acompanhamento especializado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol fpf base COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Para desenvolver novos atletas, FPF lança segunda edição do Circuito Paraense de Futebol de Base Torneio visa potencializar novos talentos do futebol no Estado 02.09.25 12h26 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol O que espera por Marcos Braz? 02.09.25 9h52 SÉRIE B Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém 01.09.25 18h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50