Para desenvolver novos atletas, FPF lança segunda edição do Circuito Paraense de Futebol de Base

Torneio visa potencializar novos talentos do futebol no Estado

Torneio terá três etapa nos próximos meses (Divulgação)

A Federação Paraense de Futebol (FPF) lançou, nesta semana, a segunda edição do Circuito Paraense de Futebol de Base. O torneio reúne jogadores do sub-9 ao sub-15 e tem como objetivo potencializar a formação de novos atletas no Estado.

A competição será dividida em três etapas ao longo do segundo semestre de 2025. A primeira ocorre entre os dias 6 e 7 de setembro, no campo Âncora Sports & Arena, em Belém.

Na primeira edição, o circuito realizou mais de 150 partidas, entre festivais que reuniram equipes do sub-5 ao sub-15. Este ano, a expectativa é que o projeto seja ainda mais movimentado e dê maior visibilidade aos jovens atletas.

“Vai ser uma grande competição, que vai mostrar os novos talentos. É uma oportunidade única para as crianças entre 9 e 15 anos participarem de um torneio oficial e darem os primeiros passos dentro de um ambiente estruturado e competitivo”, declarou o diretor de futebol de base da Federação Paraense de Futebol, Flávio Goiano.

O Circuito Paraense de Futebol de Base é uma iniciativa inovadora da federação que vai além do viés competitivo e busca proporcionar aprendizado e integração para jovens atletas. Por meio do torneio, os jogadores podem ter a experiência de disputar uma competição oficial, com organização e acompanhamento especializado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

fpf

base
Esportes
