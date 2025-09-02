Para desenvolver novos atletas, FPF lança segunda edição do Circuito Paraense de Futebol de Base

A Federação Paraense de Futebol (FPF) lançou, nesta semana, a segunda edição do Circuito Paraense de Futebol de Base. O torneio reúne jogadores do sub-9 ao sub-15 e tem como objetivo potencializar a formação de novos atletas no Estado.

A competição será dividida em três etapas ao longo do segundo semestre de 2025. A primeira ocorre entre os dias 6 e 7 de setembro, no campo Âncora Sports & Arena, em Belém.

Na primeira edição, o circuito realizou mais de 150 partidas, entre festivais que reuniram equipes do sub-5 ao sub-15. Este ano, a expectativa é que o projeto seja ainda mais movimentado e dê maior visibilidade aos jovens atletas.

“Vai ser uma grande competição, que vai mostrar os novos talentos. É uma oportunidade única para as crianças entre 9 e 15 anos participarem de um torneio oficial e darem os primeiros passos dentro de um ambiente estruturado e competitivo”, declarou o diretor de futebol de base da Federação Paraense de Futebol, Flávio Goiano.

O Circuito Paraense de Futebol de Base é uma iniciativa inovadora da federação que vai além do viés competitivo e busca proporcionar aprendizado e integração para jovens atletas. Por meio do torneio, os jogadores podem ter a experiência de disputar uma competição oficial, com organização e acompanhamento especializado.