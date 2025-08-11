CBF define prazo para implantação do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro O Fair Play Financeiro já é adotado em ligas internacionais, como na Europa, mas ainda não tem um formato consolidado no Brasil. A CBF espera que o projeto traga mais estabilidade à gestão dos clubes e amplie a substituição do futebol no país. O Liberal 11.08.25 17h38 Gluck Paul é o homem a frente das negociações em torno da implementação do modelo no Brasil (Ascom CBF) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reuniu, nesta segunda-feira (11), no Rio de Janeiro, dirigentes de 33 clubes e 10 federações estaduais para discutir a fase final do projeto de Fair Play Financeiro no futebol nacional. VEJA MAIS Ricardo Gluck Paul defende implantação do fair play financeiro até 2026 Vice-presidente da CBF chefia grupo de trabalho com clubes e federações para definir regras de equilíbrio econômico no futebol brasileiro CBF define clubes que vão elaborar bases do Fair-Play Financeiro do futebol brasileiro A medida visa estabelecer melhores práticas de governança às agremiações que constituem o futebol brasileiro. O modelo, que ainda está em elaboração, tem prazo de 90 dias para ser finalizado e está previsto para começar a ser aplicado na temporada 2026. A proposta é que a implementação seja feita de forma gradual, em diferentes etapas, até alcançar todas as exigências do programa. Segundo a comissão responsável pelo tema, o objetivo é adaptar as regras de controle e responsabilidade financeira à realidade brasileira, estabelecendo disposições para a relação entre clubes, atletas, outras agremiações e o poder público. A meta é promover mais equilíbrio nas contas e evitar crises estruturais nas competições. “Temos 90 dias para entregar o projeto final. Já começa em 2026, mas com responsabilidade. Há ondas de implementação para chegar à plenitude do programa. Não queremos implementar de uma vez só. Temos senso de urgência, mas também senso de responsabilidade”, destacou Ricardo Gluck Paul, vice-presidente da CBF e um dos organizadores dos trabalhos. O que é Fair Play Financeiro? O fair play financeiro no futebol é um conjunto de regras criado para evitar que os clubes gastem mais do que arrecadam e acumulem dívidas insustentáveis. A ideia é garantir que os tempos sejam financeiramente equilibrados, pagando negociações e contratações com receitas reais (como bilheteria, patrocínios e vendas de jogadores), e não com empréstimos ou gastos acima de sua capacidade. Assim, procura-se evitar falências, dar mais igualdade de condições entre clubes e proteger a substituição das competições. O Fair Play Financeiro já é adotado em ligas internacionais, como na Europa, mas ainda não tem um formato consolidado no Brasil. A CBF espera que o projeto traga mais estabilidade à gestão dos clubes e amplie a substituição do futebol no país. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol brasileiro Fair Play Financeiro FPF CBF COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Argentino Defensa y Justicia x Deportivo Riestra: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (11/08) pelo Argentino Defensa y Justicia e Deportivo Riestra jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.08.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B Criciúma x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/08) pela Série B Criciúma e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 11.08.25 18h00 TRATATIVAS CBF define prazo para implantação do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro O Fair Play Financeiro já é adotado em ligas internacionais, como na Europa, mas ainda não tem um formato consolidado no Brasil. A CBF espera que o projeto traga mais estabilidade à gestão dos clubes e amplie a substituição do futebol no país. 11.08.25 17h38 Campeonato Português Porto x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/08) pela Liga Portugal Porto e Vitória de Guimarães jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 11.08.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira 11.08.25 7h00 Futebol Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém 11.08.25 10h45 Futebol Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A 11.08.25 11h15 ENTENDA Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 11.08.25 14h40