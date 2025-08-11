Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

CBF define prazo para implantação do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro

O Fair Play Financeiro já é adotado em ligas internacionais, como na Europa, mas ainda não tem um formato consolidado no Brasil. A CBF espera que o projeto traga mais estabilidade à gestão dos clubes e amplie a substituição do futebol no país.

O Liberal
fonte

Gluck Paul é o homem a frente das negociações em torno da implementação do modelo no Brasil (Ascom CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reuniu, nesta segunda-feira (11), no Rio de Janeiro, dirigentes de 33 clubes e 10 federações estaduais para discutir a fase final do projeto de Fair Play Financeiro no futebol nacional.

VEJA MAIS

image Ricardo Gluck Paul defende implantação do fair play financeiro até 2026
Vice-presidente da CBF chefia grupo de trabalho com clubes e federações para definir regras de equilíbrio econômico no futebol brasileiro

image CBF define clubes que vão elaborar bases do Fair-Play Financeiro do futebol brasileiro
A medida visa estabelecer melhores práticas de governança às agremiações que constituem o futebol brasileiro.

O modelo, que ainda está em elaboração, tem prazo de 90 dias para ser finalizado e está previsto para começar a ser aplicado na temporada 2026. A proposta é que a implementação seja feita de forma gradual, em diferentes etapas, até alcançar todas as exigências do programa.

Segundo a comissão responsável pelo tema, o objetivo é adaptar as regras de controle e responsabilidade financeira à realidade brasileira, estabelecendo disposições para a relação entre clubes, atletas, outras agremiações e o poder público. A meta é promover mais equilíbrio nas contas e evitar crises estruturais nas competições.

“Temos 90 dias para entregar o projeto final. Já começa em 2026, mas com responsabilidade. Há ondas de implementação para chegar à plenitude do programa. Não queremos implementar de uma vez só. Temos senso de urgência, mas também senso de responsabilidade”, destacou Ricardo Gluck Paul, vice-presidente da CBF e um dos organizadores dos trabalhos.

O que é Fair Play Financeiro?

O fair play financeiro no futebol é um conjunto de regras criado para evitar que os clubes gastem mais do que arrecadam e acumulem dívidas insustentáveis.

A ideia é garantir que os tempos sejam financeiramente equilibrados, pagando negociações e contratações com receitas reais (como bilheteria, patrocínios e vendas de jogadores), e não com empréstimos ou gastos acima de sua capacidade. Assim, procura-se evitar falências, dar mais igualdade de condições entre clubes e proteger a substituição das competições.

O Fair Play Financeiro já é adotado em ligas internacionais, como na Europa, mas ainda não tem um formato consolidado no Brasil. A CBF espera que o projeto traga mais estabilidade à gestão dos clubes e amplie a substituição do futebol no país.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol brasileiro

Fair Play Financeiro

FPF

CBF
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Argentino

Defensa y Justicia x Deportivo Riestra: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (11/08) pelo Argentino

Defensa y Justicia e Deportivo Riestra jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

11.08.25 18h00

Campeonato Brasileiro Série B

Criciúma x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/08) pela Série B

Criciúma e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

11.08.25 18h00

TRATATIVAS

CBF define prazo para implantação do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro

O Fair Play Financeiro já é adotado em ligas internacionais, como na Europa, mas ainda não tem um formato consolidado no Brasil. A CBF espera que o projeto traga mais estabilidade à gestão dos clubes e amplie a substituição do futebol no país.

11.08.25 17h38

Campeonato Português

Porto x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/08) pela Liga Portugal

Porto e Vitória de Guimarães jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

11.08.25 15h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira

11.08.25 7h00

Futebol

Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje

Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém

11.08.25 10h45

Futebol

Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias

Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A

11.08.25 11h15

ENTENDA

Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar?

Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa.

11.08.25 14h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda