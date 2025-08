Ricardo Gluck Paul defende implantação do fair play financeiro até 2026

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, afirmou nesta segunda-feira (28) que considera urgente a implantação do fair play financeiro no futebol brasileiro. A declaração foi feita durante participação no Fórum Sustentabilidade em Campo, em São Paulo.

Gluck Paul comanda a comissão que discute a criação do modelo, formada por 33 clubes — os 20 da Série A e 13 da Série B — além de dez federações estaduais. O objetivo é elaborar um relatório em até 90 dias para que a presidência da CBF defina os próximos passos. A expectativa é de que o sistema entre em vigor em 2026.

Segundo o dirigente, o mecanismo deve ser implementado de forma gradual para evitar impacto imediato nos clubes. “É um processo para não criar colapso. Vai ser algo que traga resultados, mas com implementação responsável”, afirmou.

Em sua fala, Gluck Paul fez uma analogia à crise financeira vivida por parte dos clubes. “Em 2019 já se falava em fair play financeiro, porque se enxergava para onde o futebol brasileiro estava indo. Nada foi feito. O navio bateu no iceberg e está afundando”, disse.

A CBF marcou para a próxima segunda-feira (4), no Rio de Janeiro, a primeira reunião oficial do grupo de trabalho que tratará do tema.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)