Paysandu iguala sequência de invencibilidade do Remo na Série B e supera marca de 1991

O Paysandu chegou a nove jogos de invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro após o empate fora de casa com o Athletico-PR. O ponto conquistado não foi suficiente para tirar o time da zona de rebaixamento, mas manteve a boa sequência do clube. Com isso, o Papão igualou a campanha do Remo na competição e superou a própria marca de 1991, ano em que foi campeão da Série B.

Nas últimas nove partidas, o Paysandu venceu quatro e empatou cinco - a mesma campanha que o Remo fez no início do campeonato. Neste ano, o Leão Azul foi o último time a ser derrotado na Série B. Sob o comando de Daniel Paulista, o clube azulino ficou as nove primeiras rodadas sem perder. O primeiro revés foi contra o CRB-RN, fora de casa, na 10ª rodada.

Além do Leão Azul, o posto de maior sequência invicta é dividido com o Coritiba-PR, que entre a 8ª e a 16ª rodada também não soube o que era perder. Curiosamente, a sequência do Coxa foi encerrada justamente diante do Paysandu. Na ocasião, no Couto Pereira, o Papão goleou por 5 a 2.

Com a sequência atual, o Papão superou a sua marca de 1991, quando foi campeão da Série B e ficou oito partidas sem derrota. Naquele ano, o clube avançou da fase de grupos ao mata-mata invicto em seis jogos. Já nas oitavas, o clube venceu e empatou com o Ceará-CE, depois, perdeu o primeiro duelo das quartas para o ABC-RN, mas se recuperou na volta com uma vitória por 3 a 1, avançando à semifinal.

Na grande final, enfrentou o Guarani-SP e venceu por 2 a 0, após derrota por 1 a 0 no jogo de ida, conquistando o título brasileiro.

A marca expressiva foi alcançada após a chegada de Claudinei Oliveira. O treinador substituiu Luizinho Lopes e, até o momento, ainda não perdeu no comando do Bicola, conquistando um total de 17 pontos.

Apesar disso, o Paysandu segue na parte de baixo da tabela. O clube bicolor ficou 11 rodadas sem vencer no campeonato - a pior sequência da competição - e, por isso, continua na zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe ocupa a 19ª posição, com apenas 21 pontos.

O próximo compromisso do Papão será na Curuzu, na segunda-feira (11), contra o Vila Nova-GO, em busca de deixar o Z-4.