Derrota mantém Remo fora do G-4 e empate coloca Paysandu na vice-lanterna; veja a tabela

A dupla Re-Pa fechou a 20ª rodada da Série B do Brasileirão com o alerta ligado. Em casa, o Remo perdeu para a Ferroviária-SP e segue na quinta posição da tabela. Já o Paysandu empatou com o Athletico-PR e caiu para a vice-lanterna do campeonato.

O Leão Azul perdeu a oportunidade de brigar com a Chapecoense-SC pelo G-4. No Mangueirão, o time azulino foi derrotado por 2 a 0 pela Locomotiva e desperdiçou pontos valiosos. Com isso, a equipe de António Oliveira permaneceu com 30 pontos e na quinta colocação.

No entanto, a posição está ameaçada. O Cuiabá-MT, com 28 pontos na oitava colocação, joga nesta segunda-feira (4) contra o Volta Redonda-RJ. Se vencer, a equipe sobe para o quinto lugar, e o Remo cai para o sexto.

Esta foi a segunda derrota do Leão Azul em casa no campeonato. Ao final da partida, os torcedores protestaram contra os jogadores e a comissão técnica. O jogador Pavani chegou a ser atingido por uma garrafa arremessada da arquibancada.

O líder do campeonato segue sendo o Goiás-GO, que tem a mesma pontuação do vice-líder Coritiba-PR. O Novorizontino-SP é o terceiro, com 35 pontos.

Já o Paysandu, longe de Belém, empatou com o Furacão por 1 a 1. Com o resultado, o Bicola caiu duas posições na tabela e está na 19ª colocação, com 21 pontos, agravando ainda mais a situação.

O lanterna é o Amazonas-AM, com 20 pontos. Botafogo-SP (18º) e Volta Redonda (17º) têm a mesma pontuação.

Na próxima rodada, o Papão volta a Belém para encarar o Vila Nova-GO, na segunda-feira (11), na Curuzu. Já o Remo visita o América-MG no sábado (9), no estádio Independência.