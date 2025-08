Após empate, técnico do Paysandu fala sobre invencibilidade: ‘Nossa equipe não aceita derrota’

O Paysandu tentou, mas não conseguiu vencer o Athletico-PR fora de casa, na partida deste domingo (3). Apesar de ter jogado bem e de ter tido boas chances de gol, o Papão levou um gol e, logo em seguida, conseguiu empatar o jogo, que terminou em 1 a 1, garantindo um ponto na 20ª rodada da Série B e a invencibilidade sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, que achou um bom jogo para a equipe bicolor.

“Foi um jogo bem difícil, a gente já esperava; é difícil enfrentar o Athletico aqui na Arena. Em questões de adaptação ao gramado, a gente foi bem, fizemos um bom primeiro tempo, tivemos algumas chances de marcar gol, o Athletico também. Foi um jogo bem equilibrado, mas a nossa equipe em nenhum momento se acovardou, buscou sempre atacar ou contra-atacar, buscando resultado o tempo todo. No segundo tempo, pecamos em tirar a bola rápido de zonas de pressão, tivemos algumas situações de perigo; infelizmente, a gente acabou sofrendo o gol, que poderia ter sido evitado, mas faz parte. O mais importante é o que já falei: nossa equipe não aceita derrota, luta e busca o resultado. Foi um resultado justo pelo que a gente apresentou”, analisou.

Com nove jogos de invencibilidade, o Paysandu continua na zona de rebaixamento da Segundona, com 21 pontos. Para o técnico, o importante é o elenco bicolor não desanimar por continuar no Z-4.

“A gente não pode deixar o atleta perder o sentido e desanimar. Tem que continuar com o aproveitamento, buscar vencer o próximo jogo em casa. O treinador tem a parcela [na invencibilidade], mas o mérito é principalmente deles, que têm se dedicado cada vez mais. Tem que continuar nessa pegada, buscando os resultados para sair da zona e, quem sabe, conquistas mais tranquilas na competição”, disse.

O próximo desafio do Papão é contra o Vila Nova, pela 21ª rodada da Série B. A partida será no dia 11 de agosto, às 21h30, na Curuzu. Jogando em casa, o time bicolor conta com o apoio da torcida para buscar uma vitória importante e somar três pontos na luta contra a degola.