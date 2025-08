Paysandu está escalado para disputar pontos da rodada com o Athletico-PR

O Paysandu está com o time escalado para a partida deste domingo (3), em que vai encarar o Athletico-PR na Arena da Baixada, a partir das 18h30. Vivendo uma boa sequência na temporada, o Papão ainda precisa de vitórias para deixar a zona de rebaixamento. Buscando isso, o técnico Claudinei Oliveira definiu o time titular para o jogo desta noite.

O treinador aproveitou o retorno do zagueiro argentino Joaquín Novillo, que cumpriu suspensão na última partida, e do volante Leandro Vilela, que será o capitão do Papão. Além deles, Gabriel Mesquita retorna ao gol da equipe bicolor, Marcelinho entra para substituir Marlon, e Luan Freitas entra para reforçar a defesa na direita.

Além deles, Thalisson, Reverson, Denner, Maurício Garcez e Diogo Oliveira, completam o time titular da partida deste domingo. Apesar de ser esperado para retornar nesta rodada, Rossi não entrou na escalação da partida, nem mesmo como reserva.

Confira a escalação completa: