Paysandu empata com o Athletico-PR fora de casa, mantém invencibilidade, mas continua no Z-4

A invencibilidade continua. O Paysandu empatou com o Athletico-PR, em 1 a 1, na partida válida pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão, neste domingo (3). Após um primeiro tempo morno, as equipes despertaram nos minutos finais, e o Papão frustrou a comemoração do Furacão ao buscar o empate com um golaço de Diogo Oliveira.

Com 21 pontos, o Papão continua na zona de rebaixamento da Segundona, e precisa vencer o Vila Nova no próximo desafio que será em casa, no Estádio da Curuzu, no dia 11 de agosto, às 21h30, na partida em casa, o Papão tem a chance de ganhar três pontos em casa, com o apoio da torcida.

Primeiro tempo

A partida começou intensa, com o Athletico querendo demonstrar dominância em casa, prevalecendo na área do Paysandu, mas encontrando resistência na defesa bicolor, que não deu espaço para o Furacão avançar. Com igualdade de nível no jogo, as duas equipes continuaram tentando avançar para as áreas adversárias, querendo abrir o placar na Arena da Baixada.

Com força nos contra-ataques, o Papão quase abriu o placar quando Diogo Oliveira recuou para Garcez, que chutou direto para o gol, mas o goleiro Santos, do Furacão, espalmou para escanteio. Não demorou muito para o Athletico também cavar uma chance de gol e, em cobrança de falta, Mendonza levantou para a área, mas Léo Pelé cabeceou para fora.

Destaque na equipe bicolor, Garcez tentou novamente abrir o placar e avançou na área adversária com velocidade, mas foi parado pela zaga do Athletico, em um lance que chegou a ser revisado pelo VAR, mas o árbitro mandou seguir. Na metade final do primeiro tempo, a equipe do Papão estava mais cansada, o que abriu espaço para o Athletico, que voltou a atacar na área do Paysandu, mas sem criar lances realmente perigosos.

Em uma das tentativas do Furacão, Kauã Moraes pedalou dentro da área, mas foi travado por Reverson e chegou a pedir pênalti, que não foi marcado. Mesmo bem em jogo, o Paysandu não conseguiu criar chances reais de gol, apenas muitas tentativas, assim como o Athletico, e o primeiro tempo morno terminou com um empate, sem gols, na Arena da Baixada.

Segundo tempo

No retorno do jogo, o Athletico entrou em campo pressionando o Paysandu sem dar chances do Bicola passar do meio de campo, mostrando que estava disposto a conquistar os três pontos em casa. Mas, quem conquistou a primeira grande chance do segundo tempo foi o Papão, que ficou no quase gol quando Marcelinho mandou para Denner que, para a infelicidade da torcida bicolor, chutou para fora.

Com o Paysandu mais ligado na partida, o Athletico seguiu pressionando, mas a equipe bicolor conseguiu assustar o Furacão em bons contra-ataques, mesmo sem concluir as jogadas. Avançando para cima do Papão, principalmente com Zapelli, o Athletico avança na área bicolor, mas para na boa organização defensiva dos visitantes e nas defesas do goleiro Gabriel Mesquita.

Para tentar parar as oportunidades do Athletico, o Paysandu recuou focando na defesa do jogo, mas não conseguiu parar o Furacão e Dudu recebeu próximo a grande área e na finalização o meia mandou para o fundo da rede bicolor, abrindo o placar na Arena da Baixada.

Mas, o gol do rival não foi o suficiente para abalar o Papão, que não se entregou e buscou o empate logo em seguida, com Diogo Oliveira que conseguiu passar de uma disputa de bola dentro da área e finalizou colocando a bola na rede do Furacão, deixando tudo igual em 1 a 1. Mesmo buscando novas chances, nenhum dos dois times conseguiu mais um gol e terminou tudo igual no placar, na casa do Athletico-PR.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série B (20ª rodada)

Athletico-PR x Paysandu

Data: domingo (3)

Hora: 18h30

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Henrique Neu Ribeiro

Quarto árbitro: Robson Babinski

VAR: Diego Pombo Lopez

Gols: Dudu (Athletico 36’), Diogo Oliveira (Paysandu 40’)

Cartão amarelo: Leandro Vilela, (Paysandu), Patrick (Athletico), Anderson Leite (Paysandu)

Athletico-PR: Santos, Benavídez (Belezi), Habraão, Léo Pelé, Kauã Moraes, Dudu Kogitzki (Felipinho), Giuliano (Riquelme), Tevis (Zapelli), Alan Kardec (Léo Derik), Mendonza e Viveros.

Técnico: Odair Hellmann.

Paysandu: Gabriel Mesquita, Luan Freitas, Thalisson, Thiago Heleno (Joaquín Novillo), Reverson, Leandro Vilela, Ramón Martínez (Anderson Leite), Edílson Junior (Denner), Maurício Garcez, Petterson (Marcelinho) e Diogo Oliveira.

Técnico: Claudinei Oliveira.