Próximo adversário do Remo, América-MG demite Enderson Moreira e está sem técnico

O América-MG perdeu para o Botafogo-SP no último sábado (2), em Ribeirão Preto. Com isso, o time chegou ao sexto jogo sem vencer, e o técnico Enderson Moreira não resistiu e foi demitido do clube. A equipe, que enfrenta o Remo na 21ª rodada da Série B, ainda não definiu um substituto.

Além de Enderson, o auxiliar técnico Luis Fernando Flores, o preparador físico Gerson Rocha, o treinador de goleiros Ailton Serafim e o analista de desempenho Victor Flores também deixaram o clube.

Por meio de comunicado, o clube mineiro agradeceu "aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus futuros desafios".

O treinador foi contratado para substituir William Batista no início de junho, mas a mudança não teve o efeito esperado. Ao todo, foram 10 partidas à frente do Coelho, com seis derrotas, apenas duas vitórias e dois empates.

Com a sequência negativa, o time mineiro ocupa a 16ª posição da tabela, com 21 pontos, mesma pontuação do primeiro time na zona de rebaixamento, o Volta Redonda, e pode fechar a rodada no Z-4 caso o clube carioca vença ou empate com o Cuiabá-MT nesta segunda-feira (4).

Enderson Moreira tem 53 anos e grande experiência no futebol brasileiro. O treinador já passou por Avaí-SC, Sport-PE, Botafogo, Fortaleza, Santos, Cruzeiro e outros clubes. Ele já havia comandado o América entre 2016 e 2017 e em 2009. Nesta passagem, ele ficou marcado pelo Coelho ter perdido a invencibilidade em casa após mais de um ano.

Ainda não há uma previsão oficial da diretoria do América para a contratação de um novo técnico. A expectativa é que, ainda nesta semana, um novo nome seja anunciado. Até lá, o time se prepara para receber o Remo no Independência, no próximo sábado (9), em duelo válido pela 21ª rodada da Série B.

O jogo será muito importante para o Coelho, já que agora o time briga para ficar fora da zona de rebaixamento.