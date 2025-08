Próximo adversário do Paysandu anuncia novo técnico para sequência da Série B; saiba quem é

O Vila Nova-GO, próximo adversário do Paysandu pela Série B do Campeonato Brasileiro, anunciou a contratação do técnico Paulo Turra, de 51 anos, para dar sequência à temporada. O clube goiano demitiu Luizinho Lopes após a derrota por 2 a 1 para o Coritiba-PR, na noite da última sexta-feira (1º).

Natural de Tuparendi (RS), Turra iniciou a carreira de atleta no Caxias e, em 2000, transferiu-se para o Palmeiras, onde trabalhou pela primeira vez com Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Como treinador, começou no futebol do Rio Grande do Sul, comandando equipes como Novo Hamburgo, Esportivo e Brasil de Farroupilha.

Logo depois, ele atuou como auxiliar em grandes clubes como Palmeiras, Cruzeiro e Athletico-PR antes de assumir outros projetos como técnico principal. Seu último trabalho no futebol brasileiro foi no Santos, em 2023, e mais recentemente esteve no Vitória de Guimarães, de Portugal.

O novo treinador irá estrear contra o Paysandu, em Belém, na 21ª rodada da Série B. Para superar a fase difícil, ele terá que quebrar a invencibilidade de nove jogos da equipe paraense e também o tabu de não vencer o Papão em seus domínios há sete anos. A última e única vitória do Vila Nova na capital paraense aconteceu na Segundona de 2018.

O Vila Nova é o nono colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, mas vem de duas derrotas consecutivas. Já o Paysandu vive um momento mais delicado na competição, ocupando a 19ª posição com 21 pontos, sendo vice-lanterna, mas estando a apenas 6 pontos do time goiano.

O confronto entre Paysandu e Vila Nova ocorre na segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.