Ídolo do Paysandu comenta sobre o Remo e ironiza: 'Time que mais me deu felicidade'

Gino, ex-capitão do Paysandu durante a “era de ouro” do clube paraense, viralizou nas redes sociais ao fazer um comentário sobre o maior rival, o Remo. O ex-atleta ironizou ao falar sobre o sentimento que tem pela equipe azulina e destacou que o que sentiu quando enfrentava jogava contra o Leão Azul.

“O Remo foi um dos times que mais me deu felicidade, cara. Você não tem noção do quanto era bom jogar contra o Remo. Ser campeão contra eles, marcar quatro ou cinco gols foi incrível. Você acha que eu ia ficar triste com o Remo? De jeito nenhum”, afirmou Gino .

VEJA MAIS

Gino foi um verdadeiro carrasco do Remo e marcou gols decisivos contra o maior rival do Paysandu. Ele balançou as redes na final do Campeonato Paraense de 2001, quando o Papão aplicou uma goleada por 4 a 0, e também em 7 de abril de 2002, na vitória bicolor por 2 a 1 pela Copa Norte.

Com oito gols marcados durante sua passagem pelo clube, Gino se tornou o zagueiro com mais gols pelo Paysandu no século XXI. Além disso, ele foi peça fundamental nas maiores conquistas da história do clube.

Entre 2001 e 2003, Gino integrou a equipe bicolor que conquistou dois títulos do Campeonato Paraense, a Série B do Campeonato Brasileiro, a Copa Norte e a Copa dos Campeões. Ele também esteve presente na memorável vitória do Papão sobre o Boca Juniors, em plena La Bombonera.