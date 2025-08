Leandro Vilela é o jogador com mais cartões amarelos nas três principais divisões do Brasileirão

O volante Leandro Vilela, do Paysandu, recebeu mais um cartão amarelo na partida contra o Athletico Paranaense, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a nova advertência, o jogador chegou a 10 cartões na competição e passou a liderar o ranking de advertências das três principais divisões do futebol nacional, segundo dados do Sofascore.

O histórico disciplinar de Vilela chama atenção. Nas 12 primeiras rodadas da Série B, o volante foi advertido nove vezes, incluindo uma sequência de sete jogos consecutivos recebendo cartão. Cumpriu suspensão por acúmulo nas 8ª e 9ª rodadas e voltou a campo na 11ª, quando iniciou outra sequência até a 13ª rodada, resultando em novo gancho. Após retornar na 14ª rodada, voltou a ser advertido contra Avaí e Atlético-GO, passou sem cartão contra o Coritiba e voltou a ser punido diante do Amazonas, ficando fora da 19ª rodada.

Somando todas as competições que o Papão disputou no ano, Vilela tem um total de 16 cartões amarelos em 2025. 10 na Série B, cinco no Parazão e um na Copa do Brasil.

Atrás do bicolor no ranking aparecem Ronald, zagueiro do Maringá, na Série C, com sete cartões, e Paulo Henrique, lateral do Vasco, com seis na Série A. No quadro geral, o Paysandu ocupa a 8ª posição entre os times mais advertidos da Série B, com 51 cartões.

Mesmo com as suspensões, Vilela tem sido mantido como titular ao longo da temporada, incluindo no período sob o comando do técnico Claudinei Oliveira.

O Paysandu se prepara para receber o Vila Nova na próxima segunda-feira (11) no estádio Curuzu em partida válida pela 21° rodada da Segundona. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube do Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)