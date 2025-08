Diogo Oliveira é artilheiro do Paysandu na Série B com média de um gol a cada 112 minutos

O atacante Diogo Oliveira precisou de apenas oito partidas para se tornar o artilheiro do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo levantamento do site Ogol, o centroavante soma cinco gols na competição e tem média de um gol a cada 112 minutos em campo.

Contratado na janela de transferências de junho, o jogador de 1,94m chegou ao Papão após passagem pelo Plaza Colonia, do Uruguai, onde atuou em 16 jogos em 2025, marcou cinco gols e deu cinco assistências. Pelo Paysandu, já balançou as redes cinco vezes, com destaque para o gol da vitória no Re-Pa e para os dois marcados na goleada por 5 a 2 sobre o Coritiba, no Couto Pereira.

O estilo de jogo e os atributos físicos rapidamente conquistaram espaço no elenco e junto à torcida. Após a partida contra o Athletico-PR, pela 20ª rodada da Série B, o técnico Claudinei Oliveira destacou a importância do centroavante:

“O Diogo tem a sua importância dentro do nosso modelo de jogo. É um cara que sustenta a bola na frente, tem presença de área, é alto, mas também tem velocidade. Ele está em um momento muito bom, fazendo gols e ajudando a equipe. Sabemos que ele teve uma lesão grave de tendão, mas se recuperou bem e quis vir jogar no Paysandu, o que mostra seu comprometimento”, afirmou o treinador.

Com os números recentes, Diogo Oliveira já aparece como peça central no ataque bicolor e será uma das principais apostas da equipe para o restante da temporada.

O Paysandu se prepara para receber o Vila Nova na próxima segunda-feira (11) no estádio Curuzu em partida válida pela 21° rodada da Segundona. A partida terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no YouTube do Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)