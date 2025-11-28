Al Kholood x Al Khaleej: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (28/11) pela Copa do Rei Saudita Al-Kholood e Al-Khaleej jogam pela Copa do Rei Saudita hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 28.11.25 10h50 Al Khaleej soma 5 pontos a mais que Al Kholood na Série A saudita (X/ @Khaleejclub) Al-Kholood x Al-Khaleej disputam hoje, quinta-feira (28/11), as quartas de final da Copa do Rei Saudita. O jogo inicia às 11h50 (horário de Brasília), no Estádio Al-Hazem Club, em Ar-Rass, Arábia Saudita. Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Al-Kholood x Al Khaleej ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h50 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Kholood é o 11° colocado do Campeonato Saudita com um total de 3 vitórias, 6 derrotas, 13 gols marcados e 17 gols sofridos. Nas oitavas de final da Copa do Rei, Al Khaleej eliminou Al Taawon nos pênaltis, após empate de 1 a 1. Al Khaleej está em 6° lugar na competição e acumula 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 22 gols marcados e 15 gols sofridos. Na última etapa da Copa do Rei Saudita, Al Kholood superou Al Najma por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (28/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Kholood x Al-Khaleej: prováveis escalações Al Kholood: Sem informações. Al Khaleej: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Kholood x Al Khaleej Copa do Rei Saudita Local: Estádio Al-Hazem Club, em Ar-Rass, Arábia Saudita Data/Horário: 28 de novembro de 2025, 11h50 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Kholood Al Khaleej jogos de hoje Copa do Rei Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Copa Libertadores da América Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Libertadores hoje (29/11) Palmeiras e Flamengo jogam pela final Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 29.11.25 17h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (29/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 29.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/11) pelo Brasilerão Santos e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 28.11.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00