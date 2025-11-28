Al Kholood x Al Khaleej: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (28/11) pela Copa do Rei Saudita

Al-Kholood x Al-Khaleej disputam hoje, quinta-feira (28/11), as quartas de final da Copa do Rei Saudita. O jogo inicia às 11h50 (horário de Brasília), no Estádio Al-Hazem Club, em Ar-Rass, Arábia Saudita. Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Al-Kholood x Al Khaleej ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h50 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Kholood é o 11° colocado do Campeonato Saudita com um total de 3 vitórias, 6 derrotas, 13 gols marcados e 17 gols sofridos. Nas oitavas de final da Copa do Rei, Al Khaleej eliminou Al Taawon nos pênaltis, após empate de 1 a 1.

Al Khaleej está em 6° lugar na competição e acumula 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 22 gols marcados e 15 gols sofridos. Na última etapa da Copa do Rei Saudita, Al Kholood superou Al Najma por 1 a 0.

Al Kholood x Al-Khaleej: prováveis escalações

Al Kholood: Sem informações.

Al Khaleej: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Kholood x Al Khaleej

Copa do Rei Saudita

Local: Estádio Al-Hazem Club, em Ar-Rass, Arábia Saudita

Data/Horário: 28 de novembro de 2025, 11h50