Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão

Os ingressos para o confronto entre Clube do Remo e Atlético-GO já estão disponíveis. A partida será no dia 20/09, às 20h30, no estádio Banpará Baenão, em Belém.

As vendas ocorrem de forma presencial e pela internet, com valores diferenciados por setor. Confira abaixo os preços e os pontos de venda.

Preços dos ingressos

Arquibancadas Almirante e 25: R$ 80,00

Arquibancada Sócio Remido/Proprietário: R$ 40,00

Arquibancada Criança (até 12 anos): R$ 40,00

Meia/Estudante: R$ 40,00

Locais de venda

Os bilhetes podem ser adquiridos nas Lojas Rei da Amazônia, nas Lojas do Remo e pelo site ingressosa.com.

Informações úteis

Data: 20/09

Hora: 20h30

Local: Banpará Baenão, Belém.

