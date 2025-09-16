Capa Jornal Amazônia
Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão

Partida ocorre às 20h30 do sábado (20), pela Série B

Caio Maia
fonte

O Remo é um dos clubes tradicionais do futebol paraense (Samara Miranda / Remo)

Os ingressos para o confronto entre Clube do Remo e Atlético-GO já estão disponíveis. A partida será no dia 20/09, às 20h30, no estádio Banpará Baenão, em Belém.

As vendas ocorrem de forma presencial e pela internet, com valores diferenciados por setor. Confira abaixo os preços e os pontos de venda.

Preços dos ingressos

  • Arquibancadas Almirante e 25: R$ 80,00
  • Arquibancada Sócio Remido/Proprietário: R$ 40,00
  • Arquibancada Criança (até 12 anos): R$ 40,00
  • Meia/Estudante: R$ 40,00

Locais de venda

Os bilhetes podem ser adquiridos nas Lojas Rei da Amazônia, nas Lojas do Remo e pelo site ingressosa.com.

Informações úteis

Data: 20/09
Hora: 20h30
Local: Banpará Baenão, Belém.

Serviço: Venda nas Lojas Rei da Amazônia, Lojas do Remo e no site ingressosa.com.

Remo
.
