Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20), pela Série B Caio Maia 16.09.25 10h57 O Remo é um dos clubes tradicionais do futebol paraense (Samara Miranda / Remo) Os ingressos para o confronto entre Clube do Remo e Atlético-GO já estão disponíveis. A partida será no dia 20/09, às 20h30, no estádio Banpará Baenão, em Belém. As vendas ocorrem de forma presencial e pela internet, com valores diferenciados por setor. Confira abaixo os preços e os pontos de venda. Preços dos ingressos Arquibancadas Almirante e 25: R$ 80,00 Arquibancada Sócio Remido/Proprietário: R$ 40,00 Arquibancada Criança (até 12 anos): R$ 40,00 Meia/Estudante: R$ 40,00 Locais de venda Os bilhetes podem ser adquiridos nas Lojas Rei da Amazônia, nas Lojas do Remo e pelo site ingressosa.com. Informações úteis Data: 20/09 Hora: 20h30 Local: Banpará Baenão, Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20), pela Série B 16.09.25 10h57 TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 Futebol Remo adota rígido protocolo de nutrição esportiva como pilar de preparação na Série B Com protocolos individualizados, o Leão Azul aposta na nutrição para manter desempenho e reduzir riscos de lesão 14.09.25 7h30 PROJEÇÃO Técnico do Remo valoriza empate fora de casa e projeta ‘Baenão como caldeirão’ O técnico António Oliveira concedeu entrevista coletiva e avaliou o desempenho do Clube do Remo 13.09.25 21h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20), pela Série B 16.09.25 10h57 MMA Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela' Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez 16.09.25 9h25 Seleção brasileira de Vôlei bate República Checa e garante vaga nas oitavas de final do Mundial 16.09.25 0h43