Lembra? Veja os jogadores que estiveram no último jogo do Remo com torcida no Baenão

O Remo volta a jogar no Baenão, após um ano sem atuar em casa, com o torcedor apoiando. A equipe azulina encara o Atlético-GO, no sábado (20), às 20h30, pela Série B. A última partida do Leão Azul no Estádio Evandro Almeida, com a presença do Fenômeno Azul, ocorreu no dia 29 de junho do ano passado, na vitória por 2 a 1 contra o Ferroviário-CE, pela Série C. Desse elenco atual, apenas três atletas jogaram no Baenão com a presença do torcedor.

A volta do Remo ao Baenão ocorre por conta de shows que irão ocorrer no Mangueirão, local em que o clube azulino vem mandando seus jogos ao longo desta temporada. Para o confronto diante do Dragão, a torcida promete lotar o Baenão e incentivar o clube time azulino, que luta pelo acesso à Série A. E nesse retorno, três jogadores que fazem parte do atual elenco, estiveram em campo na última vez que o Leão mandou jogo com torcedores, s]ao eles: o goleiro Marcelo Rangel e os meio-campistas Jaderson e Pavani, inclusive os dois últimos gols do Remo no Estádio Evandro Almeida com torcida foram marcados por eles.

Mas o Leão também jogou no Baenão sem a presença de público nesta temporada. Nesse jogo, o Remo empatou em 1 a 1 com o São Raimundo-RR, pelas oitavas da Copa Verde. O Remo acabou sendo eliminado da competição regional nas disputas de pênaltis por 4 a 3. No jogo, além de Marcelo Rangel, Jaderson e Pavani, estiveram em campo mais cinco atletas, são eles: os laterais Marcelinho e Sávio, os zagueiros Klaus e Reynaldo, além do meio-campista Pedro Castro. Todos eles ainda fazem parte do elenco atual do Remo.

Remo é o atual 6º colocado na tabela com 39 pontos (podendo perder até duas posições nesta rodada que encerra hoje). Já o Atlético-GO ocupa atualmente a 14ª posição em joga hoje (16), contra o Avaí-SC. Leão x Dragão duelam no sábado (20), às 20h30, pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.