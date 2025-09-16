Lembra? Veja os jogadores que estiveram no último jogo do Remo com torcida no Baenão Leão Azul possui compromisso marcado para o retorno ao Baenão e torcida promete lotar o Estádio Evandro Almeida Fábio Will 16.09.25 17h10 Baenão foi liberado para receber 14 mil torceodres (Igor Mota/ O Liberal) O Remo volta a jogar no Baenão, após um ano sem atuar em casa, com o torcedor apoiando. A equipe azulina encara o Atlético-GO, no sábado (20), às 20h30, pela Série B. A última partida do Leão Azul no Estádio Evandro Almeida, com a presença do Fenômeno Azul, ocorreu no dia 29 de junho do ano passado, na vitória por 2 a 1 contra o Ferroviário-CE, pela Série C. Desse elenco atual, apenas três atletas jogaram no Baenão com a presença do torcedor. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A volta do Remo ao Baenão ocorre por conta de shows que irão ocorrer no Mangueirão, local em que o clube azulino vem mandando seus jogos ao longo desta temporada. Para o confronto diante do Dragão, a torcida promete lotar o Baenão e incentivar o clube time azulino, que luta pelo acesso à Série A. E nesse retorno, três jogadores que fazem parte do atual elenco, estiveram em campo na última vez que o Leão mandou jogo com torcedores, s]ao eles: o goleiro Marcelo Rangel e os meio-campistas Jaderson e Pavani, inclusive os dois últimos gols do Remo no Estádio Evandro Almeida com torcida foram marcados por eles. VEJA MAIS Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B Remo pede e CBF transfere jogo da Série B para o Baenão; confira Os dois times se enfrentam no próximo dia 20 de setembro, pela 27ª rodada da competição 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B Mas o Leão também jogou no Baenão sem a presença de público nesta temporada. Nesse jogo, o Remo empatou em 1 a 1 com o São Raimundo-RR, pelas oitavas da Copa Verde. O Remo acabou sendo eliminado da competição regional nas disputas de pênaltis por 4 a 3. No jogo, além de Marcelo Rangel, Jaderson e Pavani, estiveram em campo mais cinco atletas, são eles: os laterais Marcelinho e Sávio, os zagueiros Klaus e Reynaldo, além do meio-campista Pedro Castro. Todos eles ainda fazem parte do elenco atual do Remo. Remo é o atual 6º colocado na tabela com 39 pontos (podendo perder até duas posições nesta rodada que encerra hoje). Já o Atlético-GO ocupa atualmente a 14ª posição em joga hoje (16), contra o Avaí-SC. Leão x Dragão duelam no sábado (20), às 20h30, pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. 