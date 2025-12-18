Burgos x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey

Burgos x Getafe disputam hoje, quinta-feira (18/12), a segunda rodada da Copa del Rey. O jogo inicia às 15h (horário de Brasília), no Estádio El Plantío, em Burgos, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Burgos x Getafe ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Burgos registrou uma derrota de 2 a 0 para o Racing Santander, outra de 1 a 0 para o Ceuta, uma vitória de 1 a 0 sobre o Real Zaragoza, uma derrota de 1 a 0 para o Albacete e uma vitória de 2 a 1 contra o Almería.

Já o Getafe passou por uma derrota de 1 a 0 para o Atlético Madrid, uma vitória de mesmo placar contra o Elche, outra vitória de 3 a 2 sobre o Navalcarnero, uma derrota de 2 a 0 para o Villarreal e outra de 1 a 0 para o Espanyol.

Burgos x Getafe: prováveis escalações

Burgos: Ander Cantero, Florian Miguel, Aitor Córdoba, Álex Lizancos, Grego Sierra, David González, Curro Sánchez, Iván Morante, Miguel Atienza, Iñigo Córdoba, Mateo Mejía

Getafe: David Soria, Kiko Femenía, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Diego Rico, Juan Iglesias, Dakonam Djené, Mauro Arambarri, Álex Sancris, Adrián Liso, Mario Martín

FICHA TÉCNICA

Burgos x Getafe

Copa del Rey

Local: Estádio El Plantío, em Burgos, Espanha

Data/Horário: 18 de dezembro de 2025, 15h