Real Murcia x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey

Real Murcia e Real Betis jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, o Betis empatous em gols com o Rayo Vallecano e o Real Murcia perdeu para o Sabadell por 1 a 0 (X/ @RealBetis)

Real Murcia x Real Betis disputam hoje, quinta-feira (18/12), a segunda rodada da Copa del Rey. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estadio Enrique Roca, em Murcia, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Real Murcia x Betis ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Real Murcia venceu o Antequera por 2 a 0, superou o Alcorcón por 2 a 1, venceu o Cádiz por 3 a 2, superou a Cartagena por 1 a 0 e perdeu para o Sabadell por esse mesmo placar.

Já o Betis passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Sevilla, outra de 4 a 1 contra o Torrent, uma derrota de 5 a 3 para o Barcelona, uma vitória de 3 a 1 sobre o Dínamo Zagreb e um empate sem gols com o Rayo Vallecano.

Real Murcia x Betis: prováveis escalações

Murcia: Gazzaniga; Mier, Gonzalez, Perez, Vicente; Gomez, Antonio, Juan Carlos; Palmberg, Zenitagoia, Benito.

Betis: Alvaro Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez; Deossa, Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Hernandez.

FICHA TÉCNICA
Real Murcia x Real Betis
Copa del Rey
Local: Estadio Enrique Roca, em Murcia, Espanha
Data/Horário: 18 de dezembro de 2025, 17h

.
