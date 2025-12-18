Ourense x Ath Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey

Ourense x Athletic Bilbao disputam hoje, quinta-feira (18/12), a segunda rodada da Copa del Rey. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio O Couto, em Ourense, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Ourense x Ath Bilbao ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Ourense registrou uma vitória de 2 a 0 sobre o Arenteiro, outra de 4 a 3 sobre o Unionistas de Salamanca, uma terceira de 2 a 1 contra o Girona, uma derrota de 3 a 2 para o Mérida e um empate de 2 a 2 com o Barakaldo.

Já o Athletic Bilbao passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Levante, uma derrota de 3 a 0 para o Real Madrid, uma vitória de 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid, um empate sem gols com o Paris Saint-Germain e uma derrota de 2 a 0 para o Celta.

Ourense x Ath. Bilbao: prováveis escalações

Ourense: Raton; Prado, Carmona, Perez, Sanz; Ramos, Yuste, Castillo; Ouhdadi, Bouzaig, Guerrero.

Athletic Bilbao: Padilla; Boiro, Paredes, Vivian, Gorosabel; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.

FICHA TÉCNICA

Ourense x Athletic Bilbao

Copa del Rey

Local: Estádio O Couto, em Ourense, Espanha

Data/Horário: 18 de dezembro de 2025, 15h