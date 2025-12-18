Ourense x Ath Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey Ourense e Athletic Bilbao jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Thalles Leal 18.12.25 14h00 Em seus últimos jogos, o Athletic Bilbao perdeu para o Celta de Vigo por 2 a 0 e o Ourense empatou com o Barakaldo por 2 a 2 (X/ @AthleticClub) Ourense x Athletic Bilbao disputam hoje, quinta-feira (18/12), a segunda rodada da Copa del Rey. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio O Couto, em Ourense, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações: Onde assistir Ourense x Ath Bilbao ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Ourense registrou uma vitória de 2 a 0 sobre o Arenteiro, outra de 4 a 3 sobre o Unionistas de Salamanca, uma terceira de 2 a 1 contra o Girona, uma derrota de 3 a 2 para o Mérida e um empate de 2 a 2 com o Barakaldo. Já o Athletic Bilbao passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Levante, uma derrota de 3 a 0 para o Real Madrid, uma vitória de 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid, um empate sem gols com o Paris Saint-Germain e uma derrota de 2 a 0 para o Celta. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Conferência, Supercopa Italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira Burgos x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey Burgos e Getafe jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Ourense x Ath. Bilbao: prováveis escalações Ourense: Raton; Prado, Carmona, Perez, Sanz; Ramos, Yuste, Castillo; Ouhdadi, Bouzaig, Guerrero. Athletic Bilbao: Padilla; Boiro, Paredes, Vivian, Gorosabel; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta. FICHA TÉCNICA Ourense x Athletic Bilbao Copa del Rey Local: Estádio O Couto, em Ourense, Espanha Data/Horário: 18 de dezembro de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Athletic Bilbao Ourense Copa del Rey jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Rei da Espanha Real Murcia x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey Real Murcia e Real Betis jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 18.12.25 16h00 Supercopa da Itália Napoli x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pela Supercopa Italiana Napoli e Milan jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 18.12.25 15h00 Copa do Rei da Espanha Burgos x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey Burgos e Getafe jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 18.12.25 14h00 Copa do Rei da Espanha Ourense x Ath Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey Ourense e Athletic Bilbao jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 18.12.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21