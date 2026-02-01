Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 01.02.26 19h30 Em seus últimos jogos, o Botafogo goleou o Cruzeiro por 4 a 0 e o Fluminense superou o Grêmio por 2 a 1 (Leonardo Brasil/ Fluminense FC) Botafogo x Fluminense disputam hoje, domingo (01/02), a 5° rodada do Campeonato Carioca. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo x Fluminense ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, pelo Campeonato Carioca e o Brasileirão, o Botafogo venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 0, perdeu para o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 1, venceu o Volta Redonda por 1 a 0, superou o Bangu por 2 a 0 e goleou o Cruzeiro por 4 a 0. Já o Fluminense registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Madureira, uma derrota de 1 a 0 para o Fluminense, uma vitória de 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu, outra de 2 a 1 contra o Flamengo e uma terceira de 2 a 1 sobre o Grêmio. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (26/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira Everton x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) pela Premier League Everton e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Verona x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/01) pelo Campeonato Italiano Verona e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Botafogo x Fluminense: prováveis escalações Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Newton, Alexander Barboza (Marçal); Vitinho, Allan, Danilo, Santiago Rodríguez, Alex Telles (Nathan Fernandes), Montoro; Arthur Cabral. Fluminense: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Everaldo). FICHA TÉCNICA Botafogo x Fluminense Campeonato Carioca Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fluminense Botafogo jogos de hoje Campeonato Carioca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 Cariocão Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h30 Campeonato Mineiro Betim x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Mineiro Betim e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h00 Paulistão Mirassol x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista Mirassol e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians 01.02.26 23h12 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Abel assume 'exibição ruim', cobra reposições e defende rodagem após derrota do Palmeiras 01.02.26 23h32