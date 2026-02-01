Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Carioca

Botafogo x Fluminense disputam hoje, domingo (01/02), a 5° rodada do Campeonato Carioca. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, pelo Campeonato Carioca e o Brasileirão, o Botafogo venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 0, perdeu para o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 1, venceu o Volta Redonda por 1 a 0, superou o Bangu por 2 a 0 e goleou o Cruzeiro por 4 a 0.

Já o Fluminense registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Madureira, uma derrota de 1 a 0 para o Fluminense, uma vitória de 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu, outra de 2 a 1 contra o Flamengo e uma terceira de 2 a 1 sobre o Grêmio.

Botafogo x Fluminense: prováveis escalações

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Newton, Alexander Barboza (Marçal); Vitinho, Allan, Danilo, Santiago Rodríguez, Alex Telles (Nathan Fernandes), Montoro; Arthur Cabral.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Everaldo).

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Fluminense

Campeonato Carioca

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 20h30