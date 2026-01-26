Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (26/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 26.01.26 7h00 Às 17h, Everton e Leeds jogarão pela Premier League (X/ @Everton) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (26/01), incluem partidas pelo Campeonato Inglês, Campeonato Italiano, La Liga e Série A Saudita. Às 16h45, Lazio jogará contra o Como pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, o Sevilla enfrentará o Elche pelo Campeonato Espanhol. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Espanhol - La Liga Girona x Getafe - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premiere League Everton x Leeds - 17h - XSports e Disney+ Campeonato Italiano Verona x Udinese - 16h45 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Campeonato Saudita Al Hazm x Dhamk - 12h20 - Youtube (Canal GOAT) Al Ittihad x Al Okhdood - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Nassr x Al Taawon - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Everton e Leeds; veja o horário O jogo entre Everton x Leeds terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 17h Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Akhdoud; veja o horário O jogo entre Al Ittihad x Al Okhdood terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Al Taawon; veja o horário O jogo entre Al Nassr x Al Taawon terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Girona e Getafe; veja o horário O jogo entre Girona x Getafe terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h30 - Al Ittihad x Al Okhdood - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta segunda-feira. SporTV 14h30 - Al Nassr x Al Taawon - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira. Disney+ 16h45 - Verona x Udinese - Campeonato Italiano 17h - Girona x Getafe - La Liga 17h - Everton x Leeds - Premier League Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. 