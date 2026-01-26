Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (26/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h, Everton e Leeds jogarão pela Premier League (X/ @Everton)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (26/01), incluem partidas pelo Campeonato Inglês, Campeonato Italiano, La Liga e Série A Saudita.

Às 16h45, Lazio jogará contra o Como pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, o Sevilla enfrentará o Elche pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Girona x Getafe - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premiere League

  1. Everton x Leeds - 17h - XSports e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Verona x Udinese - 16h45 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Hazm x Dhamk - 12h20 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Ittihad x Al Okhdood - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Nassr x Al Taawon - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Everton e Leeds; veja o horário

O jogo entre Everton x Leeds terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 17h

Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Akhdoud; veja o horário

O jogo entre Al Ittihad x Al Okhdood terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Al Taawon; veja o horário

O jogo entre Al Nassr x Al Taawon terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Girona e Getafe; veja o horário

O jogo entre Girona x Getafe terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Al Ittihad x Al Okhdood - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta segunda-feira.

SporTV

  1. 14h30 - Al Nassr x Al Taawon - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Verona x Udinese - Campeonato Italiano
  2. 17h - Girona x Getafe - La Liga
  3. 17h - Everton x Leeds - Premier League

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

