Everton x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) pela Premier League Everton e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 26.01.26 16h00 O Everton soma 7 pontos a mais que o Leeds no Campeonato Inglês (X/ @Everton) Everton x Leeds disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 23° rodada da Premier League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Hill Dickson, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Everton x Leeds ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Everton é o 11° colocado da Premier League e acumula 9 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 24 gols marcados e 25 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Leeds está em 16° lugar com 6 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 30 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas do campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (26/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira Girona x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) por La Liga Girona e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Verona x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/01) pelo Campeonato Italiano Verona e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Everton x Leeds: prováveis escalações Everton: Pickford, Patterson, O’Brien, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Rohl, Ndiaye, Armstrong, McNeil, Barry Leeds: Darlow, Justin, Struijk, Rodon, Bogle, Stach, Aaronson, Ampadu, Gudmundsson, Nmecha, Calvert-Lewin FICHA TÉCNICA Everton x Leeds United Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Hill Dickson, em Liverpool, Inglaterra Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Leeds Everton jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Portuguesa x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Guarani jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 19h00 Campeonato Português Porto x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pela Liga Portugal Porto e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 26.01.26 16h15 Campeonato Inglês Everton x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) pela Premier League Everton e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 Cariocão Madureira x Portuguesa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Carioca Madureira e Portuguesa jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13 Futebol Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos 26.01.26 18h13 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43