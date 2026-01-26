Everton x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) pela Premier League

Everton x Leeds disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 23° rodada da Premier League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Hill Dickson, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Everton x Leeds ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Everton é o 11° colocado da Premier League e acumula 9 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 24 gols marcados e 25 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Leeds está em 16° lugar com 6 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 30 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas do campeonato.

VEJA MAIS

Everton x Leeds: prováveis escalações

Everton: Pickford, Patterson, O’Brien, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Rohl, Ndiaye, Armstrong, McNeil, Barry

Leeds: Darlow, Justin, Struijk, Rodon, Bogle, Stach, Aaronson, Ampadu, Gudmundsson, Nmecha, Calvert-Lewin

FICHA TÉCNICA

Everton x Leeds United

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Hill Dickson, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 17h