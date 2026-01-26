Girona x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) por La Liga Girona e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 26.01.26 16h00 O Girona soma só 3 pontos a mais que o Getafe no Campeonato Italiano (X/ @GetafeCF) Girona x Getafe disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 21° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Girona x Getafe ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Getafe é o 18° colocado em La Liga e acumula 6 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 15 gols marcados e 26 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Espanhol. Já o Girona ocupa a 13° posição com 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 20 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe registrou 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (26/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira Verona x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/01) pelo Campeonato Italiano Verona e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Girona x Getafe: prováveis escalações Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar, Gil; Vanat. Getafe: Soria; Iglesias, Dakonam, Duarte, Rico; Munoz, Arambarri, Milla, Martin; Satriano, Liso. FICHA TÉCNICA Girona x Getafe Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Montilivi, em Girona, Espanha Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Girona Getafe jogos de hoje La Liga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Portuguesa x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Guarani jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 19h00 Campeonato Português Porto x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pela Liga Portugal Porto e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 26.01.26 16h15 Campeonato Inglês Everton x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) pela Premier League Everton e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 Cariocão Madureira x Portuguesa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Carioca Madureira e Portuguesa jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13 Futebol Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos 26.01.26 18h13 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43