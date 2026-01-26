Girona x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) por La Liga

Girona x Getafe disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 21° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Girona x Getafe ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Getafe é o 18° colocado em La Liga e acumula 6 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 15 gols marcados e 26 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Espanhol.

Já o Girona ocupa a 13° posição com 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 20 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe registrou 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Girona x Getafe: prováveis escalações

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar, Gil; Vanat.

Getafe: Soria; Iglesias, Dakonam, Duarte, Rico; Munoz, Arambarri, Milla, Martin; Satriano, Liso.

FICHA TÉCNICA

Girona x Getafe

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Montilivi, em Girona, Espanha

Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 17h