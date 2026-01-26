Verona x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/01) pelo Campeonato Italiano Verona e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 26.01.26 15h45 O Udinese soma 12 pontos a mais que o Verona na Série A italiana (X/ @Udinese_1896) Verona x Udinese disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 22° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Verona x Udinese ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Verona é o vice-lanterna do Campeonato Italiano e acumula 2 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 17 gols marcados e 34 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas da Série A italiana. Já o Udinese está em 11° lugar com 7 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (26/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira Verona x Udinese: prováveis escalações Verona: Montipo; Nunez, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Davis. FICHA TÉCNICA Verona x Udinese Campeonato Italiano Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Udinese Verona jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Portuguesa x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Guarani jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 19h00 Campeonato Português Porto x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pela Liga Portugal Porto e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 26.01.26 16h15 Campeonato Inglês Everton x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) pela Premier League Everton e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 Cariocão Madureira x Portuguesa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Carioca Madureira e Portuguesa jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13 Futebol Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos 26.01.26 18h13 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43