Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão

O Paysandu entra em campo neste domingo, às 17h, na Curuzu, pela segunda rodada do Campeonato Paraense, com o objetivo de manter a boa impressão deixada na estreia. O Papão venceu o São Raimundo por 2 a 0, também em casa, e agora enfrenta o Capitão Poço, que chega pressionado após derrota na primeira rodada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Entre todos os times que estrearam no Parazão, o Paysandu foi um dos que mais agradaram. A vitória segura e consistente mostrou um time organizado e competitivo, que passou confiança ao torcedor. O início positivo indicou o trabalho do técnico Junior Rocha, que vem montando uma equipe equilibrada, mesclando juventude e experiência.

Um dos destaques da estreia foi a dupla de zaga formada por Cauã Dias e Lucca Carvalho. Os dois jovens, oriundos da base, mostraram entrosamento, personalidade e foram fundamentais para o sistema defensivo sair sem ser vazado. A atuação reforça o espaço que atletas formados no clube vêm ganhando no elenco profissional.

Se a defesa apresentou vigor e intensidade, o setor ofensivo demonstrou maior maturidade. Jogadores mais experientes deram dinâmica ao ataque e mostraram bom entendimento em campo. Caso repita a formação inicial, o Paysandu deve manter um meio-campo e ataque com Peu, Kleuton Pego e Ítalo. A tendência é que os primeiros jogos do Estadual sirvam para ajustes e testes, até que Junior Rocha consolide sua proposta de um time ofensivo, aplicado e competitivo.

VEJA MAIS

Do outro lado, o Capitão Poço tenta uma reação imediata. A equipe comandada por Aldenir Risada teve uma estreia abaixo do esperado e foi derrotada por 3 a 1 pelo São Francisco. O time encontrou dificuldades para impor seu ritmo e concedeu espaços, sofrendo a derrota mais elástica da primeira rodada.

Sem pontuar, o CAP ocupa a parte inferior da tabela do Grupo A e encara o confronto na Curuzu como uma chance de recuperação. Já o Paysandu, que somou três pontos na estreia, busca se firmar na briga pelas primeiras posições do Grupo B, que também conta com São Francisco, Águia de Marabá e Amazônia Independente, todos vencedores na rodada inicial.

O duelo marca mais um teste para o momento de afirmação do Papão no Campeonato Paraense e para a reação do Capitão Poço na competição.

Ficha Técnica

Data: 01/02/2026

Hora: 17 horas

Local: Curuzu

Paysandu: Jean Drosny; Edílson, Cauã Dias, Castro, Lucca Carvalho; Marcinho, Henrico, Caio Mello, Peu; Kleiton Pego e Ítalo.

Técnico: Junior Rocha

Capitão Poço: Marcão; Yan Mafra, Zé Carlos, Paulo Pontes, Venilson Taperaçu; Anthony, Otávio, Lucas Mendes, Debu; Raylson e Feijão

Técnico: Aldenir Risada