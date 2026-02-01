Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão

Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para

O Liberal
fonte

Paysandu e Capitão Poço voltam a se enfrentar pelo Campeonato Paraense. (Wagner Santana / O Liberal)

O Paysandu entra em campo neste domingo, às 17h, na Curuzu, pela segunda rodada do Campeonato Paraense, com o objetivo de manter a boa impressão deixada na estreia. O Papão venceu o São Raimundo por 2 a 0, também em casa, e agora enfrenta o Capitão Poço, que chega pressionado após derrota na primeira rodada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Entre todos os times que estrearam no Parazão, o Paysandu foi um dos que mais agradaram. A vitória segura e consistente mostrou um time organizado e competitivo, que passou confiança ao torcedor. O início positivo indicou o trabalho do técnico Junior Rocha, que vem montando uma equipe equilibrada, mesclando juventude e experiência.

Um dos destaques da estreia foi a dupla de zaga formada por Cauã Dias e Lucca Carvalho. Os dois jovens, oriundos da base, mostraram entrosamento, personalidade e foram fundamentais para o sistema defensivo sair sem ser vazado. A atuação reforça o espaço que atletas formados no clube vêm ganhando no elenco profissional.

Se a defesa apresentou vigor e intensidade, o setor ofensivo demonstrou maior maturidade. Jogadores mais experientes deram dinâmica ao ataque e mostraram bom entendimento em campo. Caso repita a formação inicial, o Paysandu deve manter um meio-campo e ataque com Peu, Kleuton Pego e Ítalo. A tendência é que os primeiros jogos do Estadual sirvam para ajustes e testes, até que Junior Rocha consolide sua proposta de um time ofensivo, aplicado e competitivo.

VEJA MAIS

image Lucca Carvalho celebra estreia no Parazão e reforça força da base no Paysandu
Zagueiro de 22 anos, formado nas categorias de base do clube, ganhou a primeira oportunidade na temporada e destacou o desempenho defensivo na vitória sobre o São Raimundo

image Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente
Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF

image Técnico do Paysandu fala sobre bastidores e proibição de pessoas no vestiário: 'Blindado'
Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu

Do outro lado, o Capitão Poço tenta uma reação imediata. A equipe comandada por Aldenir Risada teve uma estreia abaixo do esperado e foi derrotada por 3 a 1 pelo São Francisco. O time encontrou dificuldades para impor seu ritmo e concedeu espaços, sofrendo a derrota mais elástica da primeira rodada.

Sem pontuar, o CAP ocupa a parte inferior da tabela do Grupo A e encara o confronto na Curuzu como uma chance de recuperação. Já o Paysandu, que somou três pontos na estreia, busca se firmar na briga pelas primeiras posições do Grupo B, que também conta com São Francisco, Águia de Marabá e Amazônia Independente, todos vencedores na rodada inicial.

O duelo marca mais um teste para o momento de afirmação do Papão no Campeonato Paraense e para a reação do Capitão Poço na competição.

Ficha Técnica

Data: 01/02/2026
Hora: 17 horas
Local: Curuzu

Paysandu: Jean Drosny; Edílson, Cauã Dias, Castro, Lucca Carvalho; Marcinho, Henrico, Caio Mello, Peu; Kleiton Pego e Ítalo.
Técnico: Junior Rocha

Capitão Poço: Marcão; Yan Mafra, Zé Carlos, Paulo Pontes, Venilson Taperaçu; Anthony, Otávio, Lucas Mendes, Debu; Raylson e Feijão
Técnico: Aldenir Risada

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

parazão 2026

paysandu x capitão poço

futebol paraense

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão

Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para

01.02.26 7h00

Futebol

Lucca Carvalho celebra estreia no Parazão e reforça força da base no Paysandu

Zagueiro de 22 anos, formado nas categorias de base do clube, ganhou a primeira oportunidade na temporada e destacou o desempenho defensivo na vitória sobre o São Raimundo

30.01.26 15h40

DESPEDIDA

Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente

Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF

29.01.26 20h22

Futebol

Jean Drosny destaca estreia segura do Paysandu no Parazão

Goleiro celebra vitória por 2 a 0 sobre o São Raimundo, fala sobre adaptação ao clube e projeta sequência do estadual

29.01.26 18h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz

Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A

01.02.26 8h00

Futebol

Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão

Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para

01.02.26 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

01.02.26 7h00

Campeonato Espanhol

Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) por La Liga

Real Madrid e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

01.02.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda