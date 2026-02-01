Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para O Liberal 01.02.26 7h00 Paysandu e Capitão Poço voltam a se enfrentar pelo Campeonato Paraense. (Wagner Santana / O Liberal) O Paysandu entra em campo neste domingo, às 17h, na Curuzu, pela segunda rodada do Campeonato Paraense, com o objetivo de manter a boa impressão deixada na estreia. O Papão venceu o São Raimundo por 2 a 0, também em casa, e agora enfrenta o Capitão Poço, que chega pressionado após derrota na primeira rodada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Entre todos os times que estrearam no Parazão, o Paysandu foi um dos que mais agradaram. A vitória segura e consistente mostrou um time organizado e competitivo, que passou confiança ao torcedor. O início positivo indicou o trabalho do técnico Junior Rocha, que vem montando uma equipe equilibrada, mesclando juventude e experiência. Um dos destaques da estreia foi a dupla de zaga formada por Cauã Dias e Lucca Carvalho. Os dois jovens, oriundos da base, mostraram entrosamento, personalidade e foram fundamentais para o sistema defensivo sair sem ser vazado. A atuação reforça o espaço que atletas formados no clube vêm ganhando no elenco profissional. Se a defesa apresentou vigor e intensidade, o setor ofensivo demonstrou maior maturidade. Jogadores mais experientes deram dinâmica ao ataque e mostraram bom entendimento em campo. Caso repita a formação inicial, o Paysandu deve manter um meio-campo e ataque com Peu, Kleuton Pego e Ítalo. A tendência é que os primeiros jogos do Estadual sirvam para ajustes e testes, até que Junior Rocha consolide sua proposta de um time ofensivo, aplicado e competitivo. VEJA MAIS Lucca Carvalho celebra estreia no Parazão e reforça força da base no Paysandu Zagueiro de 22 anos, formado nas categorias de base do clube, ganhou a primeira oportunidade na temporada e destacou o desempenho defensivo na vitória sobre o São Raimundo Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF Técnico do Paysandu fala sobre bastidores e proibição de pessoas no vestiário: 'Blindado' Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu Do outro lado, o Capitão Poço tenta uma reação imediata. A equipe comandada por Aldenir Risada teve uma estreia abaixo do esperado e foi derrotada por 3 a 1 pelo São Francisco. O time encontrou dificuldades para impor seu ritmo e concedeu espaços, sofrendo a derrota mais elástica da primeira rodada. Sem pontuar, o CAP ocupa a parte inferior da tabela do Grupo A e encara o confronto na Curuzu como uma chance de recuperação. Já o Paysandu, que somou três pontos na estreia, busca se firmar na briga pelas primeiras posições do Grupo B, que também conta com São Francisco, Águia de Marabá e Amazônia Independente, todos vencedores na rodada inicial. O duelo marca mais um teste para o momento de afirmação do Papão no Campeonato Paraense e para a reação do Capitão Poço na competição. Ficha Técnica Data: 01/02/2026 Hora: 17 horas Local: Curuzu Paysandu: Jean Drosny; Edílson, Cauã Dias, Castro, Lucca Carvalho; Marcinho, Henrico, Caio Mello, Peu; Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Junior Rocha
Capitão Poço: Marcão; Yan Mafra, Zé Carlos, Paulo Pontes, Venilson Taperaçu; Anthony, Otávio, Lucas Mendes, Debu; Raylson e Feijão
Técnico: Aldenir Risada 