Lucca Carvalho celebra estreia no Parazão e reforça força da base no Paysandu

A vitória do Paysandu por 2 a 0 sobre o São Raimundo, na estreia do Campeonato Paraense, marcou um momento especial para Lucca Carvalho. Zagueiro de 22 anos, formado nas categorias de base do clube, o defensor fez sua primeira partida na temporada e aproveitou a oportunidade para mostrar segurança na defesa bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Após o jogo, Lucca valorizou o desempenho coletivo do sistema defensivo e a consistência apresentada pela equipe ao longo dos 90 minutos. “É muito bom quando a gente sai de campo sem tomar gol. A parte defensiva foi muito bem no jogo. Acho que sofremos apenas duas finalizações o jogo inteiro: uma na trave, em cobrança de escanteio, e outra que o Jean defendeu. Treinamos muito essa parte e, graças a Deus, deu tudo certo. Saímos de campo com uma boa vitória”, afirmou.

A presença de Lucca no time principal reflete o momento vivido por outros atletas oriundos da base alviceleste, que vêm ganhando espaço no elenco profissional nesta temporada. O zagueiro ressaltou a importância de estar pronto para contribuir, independentemente da função em campo. “A gente entra em campo para tentar ajudar o time. E, se puder fazer um gol, será um prazer enorme. Mas tenho certeza de que esse momento vai chegar, porque todo mundo quer marcar, independentemente da posição. E isso é melhor para o Paysandu”, disse.

VEJA MAIS

Já de olho na sequência do Parazão, Lucca também comentou sobre o próximo desafio do Papão, diante do Capitão Poço, neste domingo, às 17h, na Curuzu. “É um time tradicional aqui no estado. Todos os jogos são muito difíceis, porque eles vêm bem fechados. A gente estuda bastante o adversário. Tenho certeza de que será um grande jogo, no qual estaremos preparados para buscar mais esse resultado”, destacou.

O defensor ainda frisou a preparação física do elenco para a maratona de partidas da temporada. “A gente se prepara muito. Temos um foco grande na parte física justamente para que o time consiga aguentar essa maratona de jogos. Estamos sendo muito bem assistidos nesse quesito”, concluiu.