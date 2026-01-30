Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Lucca Carvalho celebra estreia no Parazão e reforça força da base no Paysandu

Zagueiro de 22 anos, formado nas categorias de base do clube, ganhou a primeira oportunidade na temporada e destacou o desempenho defensivo na vitória sobre o São Raimundo

O Liberal
fonte

'Luccão' está confiante no crescimento do elenco bicolor na temporada. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

A vitória do Paysandu por 2 a 0 sobre o São Raimundo, na estreia do Campeonato Paraense, marcou um momento especial para Lucca Carvalho. Zagueiro de 22 anos, formado nas categorias de base do clube, o defensor fez sua primeira partida na temporada e aproveitou a oportunidade para mostrar segurança na defesa bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Após o jogo, Lucca valorizou o desempenho coletivo do sistema defensivo e a consistência apresentada pela equipe ao longo dos 90 minutos. “É muito bom quando a gente sai de campo sem tomar gol. A parte defensiva foi muito bem no jogo. Acho que sofremos apenas duas finalizações o jogo inteiro: uma na trave, em cobrança de escanteio, e outra que o Jean defendeu. Treinamos muito essa parte e, graças a Deus, deu tudo certo. Saímos de campo com uma boa vitória”, afirmou.

A presença de Lucca no time principal reflete o momento vivido por outros atletas oriundos da base alviceleste, que vêm ganhando espaço no elenco profissional nesta temporada. O zagueiro ressaltou a importância de estar pronto para contribuir, independentemente da função em campo. “A gente entra em campo para tentar ajudar o time. E, se puder fazer um gol, será um prazer enorme. Mas tenho certeza de que esse momento vai chegar, porque todo mundo quer marcar, independentemente da posição. E isso é melhor para o Paysandu”, disse.

VEJA MAIS

image Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente
Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF

image Jean Drosny destaca estreia segura do Paysandu no Parazão
Goleiro celebra vitória por 2 a 0 sobre o São Raimundo, fala sobre adaptação ao clube e projeta sequência do estadual

image Técnico do Paysandu fala sobre bastidores e proibição de pessoas no vestiário: 'Blindado'
Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu

Já de olho na sequência do Parazão, Lucca também comentou sobre o próximo desafio do Papão, diante do Capitão Poço, neste domingo, às 17h, na Curuzu. “É um time tradicional aqui no estado. Todos os jogos são muito difíceis, porque eles vêm bem fechados. A gente estuda bastante o adversário. Tenho certeza de que será um grande jogo, no qual estaremos preparados para buscar mais esse resultado”, destacou.

O defensor ainda frisou a preparação física do elenco para a maratona de partidas da temporada. “A gente se prepara muito. Temos um foco grande na parte física justamente para que o time consiga aguentar essa maratona de jogos. Estamos sendo muito bem assistidos nesse quesito”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

paysandu

futebol paraense

parazão 2026

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Lucca Carvalho celebra estreia no Parazão e reforça força da base no Paysandu

Zagueiro de 22 anos, formado nas categorias de base do clube, ganhou a primeira oportunidade na temporada e destacou o desempenho defensivo na vitória sobre o São Raimundo

30.01.26 15h40

DESPEDIDA

Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente

Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF

29.01.26 20h22

Futebol

Jean Drosny destaca estreia segura do Paysandu no Parazão

Goleiro celebra vitória por 2 a 0 sobre o São Raimundo, fala sobre adaptação ao clube e projeta sequência do estadual

29.01.26 18h33

FUTEBOL

Técnico do Paysandu fala sobre bastidores e proibição de pessoas no vestiário: 'Blindado'

Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu

29.01.26 17h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

futebol

Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional

Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco

30.01.26 9h20

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (30/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

30.01.26 7h00

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A

Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém.

30.01.26 13h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda