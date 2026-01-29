Jean Drosny destaca estreia segura do Paysandu no Parazão

O Paysandu começou o Campeonato Paraense com vitória e bom desempenho. No último domingo (25), o Papão bateu o São Raimundo por 2 a 0, na Curuzu, e saiu de campo sem sofrer gols. Um dos destaques da estreia foi o goleiro Jean Drosny, que valorizou o resultado e o comportamento coletivo da equipe.

“É muito bom estrear diante do nosso torcedor com vitória. Começamos com o pé direito e tenho certeza de que será assim por muito tempo. A gente vem trabalhando muito forte, com seriedade, para alcançar resultados positivos”, afirmou. Para o goleiro, o fato de não sofrer gols também teve peso importante. “Foi importante vencer sem sofrer gols, isso ajuda no saldo. Nosso desempenho coletivo foi muito bom, todos deram conta do recado, com organização e pressão.”

Jean também comentou a mudança de cenário em relação ao passado recente. Antes de chegar ao Paysandu, ele enfrentou o clube defendendo o Volta Redonda, quando atuava na Curuzu como visitante. “Antes era uma situação adversa, jogar com a torcida contra. Agora, atuar com a torcida a favor é muito bom para nós. O estádio lotado, maior público da rodada, e com um bom desempenho nosso”, destacou.

Em campo, o goleiro foi pouco exigido, mas ressaltou a importância de estar sempre preparado. “Estamos ali para participar pouco e, quando formos exigidos, passar segurança para o time e para a torcida. Se for uma bola no gol, temos que ir com seriedade e disposição. Quanto mais sair com a baliza zerada, melhor.”

Jean Drosny também lembrou que o elenco ainda está em processo de adaptação e evolução física. “Seguimos em pré-temporada, buscando condicionamento dentro dos jogos. A equipe vai melhorando no decorrer da competição, mas tivemos um início de jogo muito bom, mesmo ainda nos conhecendo”, avaliou. Ele ainda citou a importância do goleiro na construção das jogadas: “Cada vez mais o futebol pede isso. O goleiro participando dá superioridade na saída de bola.”

O Paysandu volta a campo pelo Campeonato Paraense no dia 1º de fevereiro, quando enfrenta o Capitão Poço, novamente na Curuzu, buscando manter os 100% de aproveitamento no estadual.