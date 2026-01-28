Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida

O Paysandu apresentou oficialmente o lateral-esquerdo Facundo Bonifazi. O jogador estava livre no mercado, após encerrar seu contrato com o Cerro lago, do Uruguai. O atleta está em Belém e fechou com o Papão após conversa com o zagueiro Quintana, seu amigo.

Facundo afirmou estar feliz no Paysandu e que teve o apoio do zagueiro Quintana, também uruguaio, que está na sua terceira temporada defendendo o Papão. O novo atleta bicolor disse que ficou encantado com a festa da torcida na Curuzu.

“Eu estou muito feliz por estar no Paysandu, em um time gigante. Falei muito com o Quintana, ele me falou maravilhas da torcida, que é muito apaixonada, mas quando cheguei à Curuzu, me surpreendi. Muita gente, um clima muito lindo e quero vivenciar isso dentro de campo”, disse.

O jogador teve passagens por vários clubes e vivenciou competições importantes, como a Copa Sul-Americana e também a Copa Libertadores da América. O atleta passou pelo Peñarol, do Uruguai, onde jogou com Quintana, que explicou mis sobre o Paysandu e sua estrutura.

“Falei muito com Quintaba, eu joguei com ele em defensor, em 2023. Ele também jogou em Peñarol e em Cerro Largo. A times que eu também joguei e falamos antes de vir para cá. Ele me falou muitas coisas de do clube, das instalações, do estádio, do clima e também da torcida”

O clima quente de Belém será um desafio ao jogador uruguaio, de 30 anos. Ele falou que conhece um pouco o clima quente do Brasil, mas que terá que passar por uma adaptação, porém, disse que não deverá ter problemas com isso.

“Estive no Brasil e conheço um pouco do clima, mas agora é a ter uma boa uma boa datação. O clima é muito quente, muito diferente do Uruguai, mas não terá problema”, comentou.

Facundo falou sobre poder ou não jogar no domingo (1), contra o Capitão Poço, na Curuzu. O jogador disse que está no início da preparação, porém, à disposição do técnico Júnior Rocha para entrar em campo.

“Ontem realizei meu primeiro treinamento, hoje foi o segundo. Eu estou sempre à disposição para a comissão técnica decidir”, finalizou.