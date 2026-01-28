Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão Fábio Will 28.01.26 17h44 Facundo Bonifazi chega como opção para a lateral-esquerda alvicleste (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu apresentou oficialmente o lateral-esquerdo Facundo Bonifazi. O jogador estava livre no mercado, após encerrar seu contrato com o Cerro lago, do Uruguai. O atleta está em Belém e fechou com o Papão após conversa com o zagueiro Quintana, seu amigo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Facundo afirmou estar feliz no Paysandu e que teve o apoio do zagueiro Quintana, também uruguaio, que está na sua terceira temporada defendendo o Papão. O novo atleta bicolor disse que ficou encantado com a festa da torcida na Curuzu. “Eu estou muito feliz por estar no Paysandu, em um time gigante. Falei muito com o Quintana, ele me falou maravilhas da torcida, que é muito apaixonada, mas quando cheguei à Curuzu, me surpreendi. Muita gente, um clima muito lindo e quero vivenciar isso dentro de campo”, disse. O jogador teve passagens por vários clubes e vivenciou competições importantes, como a Copa Sul-Americana e também a Copa Libertadores da América. O atleta passou pelo Peñarol, do Uruguai, onde jogou com Quintana, que explicou mis sobre o Paysandu e sua estrutura. “Falei muito com Quintaba, eu joguei com ele em defensor, em 2023. Ele também jogou em Peñarol e em Cerro Largo. A times que eu também joguei e falamos antes de vir para cá. Ele me falou muitas coisas de do clube, das instalações, do estádio, do clima e também da torcida” VEJA MAIS Castanhal enfrenta o Guarani-SP na segunda fase da Copa do Brasil Japiim vai pegar o Bugre, em jogo único, fora de casa Quintana retorna aos treinos e fica à disposição do Paysandu para o duelo na Curuzu Zagueiro inicia terceira temporada no Papão e projeta confronto contra o Capitão Poço pelo Parazão Ítalo manda recado pra torcida após gol relâmpago na estreia pelo Paysandu: 'Atmosfera linda' Camisa 9, contratado para ser homem-gol, precisou de menos de cinco minutos para balançar a rede na Curuzu O clima quente de Belém será um desafio ao jogador uruguaio, de 30 anos. Ele falou que conhece um pouco o clima quente do Brasil, mas que terá que passar por uma adaptação, porém, disse que não deverá ter problemas com isso. “Estive no Brasil e conheço um pouco do clima, mas agora é a ter uma boa uma boa datação. O clima é muito quente, muito diferente do Uruguai, mas não terá problema”, comentou. Facundo falou sobre poder ou não jogar no domingo (1), contra o Capitão Poço, na Curuzu. O jogador disse que está no início da preparação, porém, à disposição do técnico Júnior Rocha para entrar em campo. “Ontem realizei meu primeiro treinamento, hoje foi o segundo. Eu estou sempre à disposição para a comissão técnica decidir”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 