Castanhal enfrenta o Guarani-SP na segunda fase da Copa do Brasil Japiim vai pegar o Bugre, em jogo único, fora de casa O Liberal 28.01.26 15h53 Equipe paraense enfrenta o Guarani (@fabiooliveiratv_ @marcello_sou / Instagram / Castanhal) O sorteio da Copa do Brasil definiu o adversário do Castanhal na competição nacional. O Japiim vai disputar o torneio e terá pela frente o Guarani-SP, em jogo único, na cidade de Campinas (SP). A equipe paraense terá pela frente o tradicional Guarani-SP, que atualmente disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda sem data e horário definidos pela CBF. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa do brasil guarani-sp x castanhal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Após sorteio, Tuna Luso encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da Copa do Brasil Lusa terá que encarar viagem ao Tocantins (TO) para pegar o Tocantinópolis-TO 28.01.26 16h17 FUTEBOL Águia de Marabá enfrenta o Independência-AC na segunda fase da Copa do Brasil Sorteio definiu um confronto nortista na competição nacional 28.01.26 16h12 Liga dos Campeões Athletic x Sporting: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League Athletic Bilbao e Sporting jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.01.26 16h00 Liga dos Campeões Arsenal x Kairat: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pela Champions League Arsenal e Kairat jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 Futebol Leão, dá ou não dá para ser feliz? 28.01.26 11h15