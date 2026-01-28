Castanhal enfrenta o Guarani-SP na segunda fase da Copa do Brasil

O sorteio da Copa do Brasil definiu o adversário do Castanhal na competição nacional. O Japiim vai disputar o torneio e terá pela frente o Guarani-SP, em jogo único, na cidade de Campinas (SP).

A equipe paraense terá pela frente o tradicional Guarani-SP, que atualmente disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda sem data e horário definidos pela CBF.