Ex-Payandu e Clube do Remo assume comando técnico de time do Rio de Janeiro

O técnico Givanildo Oliveira, 72 anos, comanda um time carioca pela primeira vez na carreira. Ele foi anunciado como novo comandante do América- Mecão Carioca

Ele não trabalhava em clubes desde 2019 quando comandou o América Mineiro.

Festejado como "Rei do Acesso", por ter levado muitos clubes à primeira divisão nacional, além das conquistas dos seus 18 títulos estaduais por vários clubes brasileiros, quatro nacionais e duas copas regionais, ‘Giva’ chega ao time rubro com muita empolgação e com o objetivo de liderar o time no restante da fase preliminar do campeonato carioca de 2021.

“Estou vindo Estou vindo para um grande clube, que é o América”, comentou na chegada.

“Eu sei que o tempo é curto, mas vamos trabalhar firme para conquistarmos o nosso objetivo”, completou.

O América, com seis pontos em cinco jogos, ocupa o quinto lugar na seletiva carioca. Joga na quarta-feira (3), às 15h30 diante do Sampaio Correa no estádio Lourivaldão

“Vamos trabalhar jogo a jogo e conseguir a vitória no jogo de quarta-feira. A minha expectativa é grande”, assinalou.

Givanildo Oliveira tem uma forte ligação com o futebol paraense, pois no seu currículo de técnico dirigiu o Paysandu em dez ocasiões. Já no Clube do Remo foi seu comandante em seis. A última vez aconteceu no ano de 2018 sendo o campeão pelo Leão.