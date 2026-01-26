Ítalo manda recado pra torcida após gol relâmpago na estreia pelo Paysandu: 'Atmosfera linda'

Contratado para ser o homem-gol do Paysandu em uma temporada decisiva, Ítalo precisou de menos de cinco minutos em campo para começar a cumprir o papel. Na estreia do Papão no Campeonato Paraense e também na temporada, neste domingo (25), o centro-avante marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o São Raimundo-PA, na Curuzu, diante de mais de 12 mil bicolores que foram ao estádio.

Após a partida, o atacante usou as redes sociais para agradecer o apoio da torcida e destacou o clima vivido na Curuzu.

“Que atmosfera linda, fiel! Muito feliz por estrear com gol e vitória. Sempre grato a Deus por tudo. Que seja um ano abençoado pra nós”, escreveu.

Camisa 9 em um ano marcado pela tentativa de reconstrução após o rebaixamento à Série C, Ítalo chegou a Belém sem grande alarde, ainda pouco conhecido por parte da torcida e alvo de desconfiança de alguns setores. A resposta veio rápido. Logo aos quatro minutos, o Paysandu construiu a jogada pelo lado esquerdo, a defesa adversária afastou mal e a bola sobrou limpa dentro da área. Ítalo dominou com calma e finalizou na saída do goleiro Labilá, abrindo o placar e fazendo a Curuzu explodir.

A equipe comandada por Júnior Rocha mostrou intensidade no início da partida e aproveitou o bom momento para encaminhar a vitória, que ainda teve gol de outro estreante, Kleiton Pego. Para Ítalo, o início não poderia ser mais simbólico: estreia oficial, primeiro toque decisivo e a confirmação, em campo, do discurso adotado desde a apresentação.

Kleiton Pego, outro estreante, marcou no final do primeiro tempo (Jorge Luís Toti/Paysandu)

O Paysandu agora terá a semana cheia de treinamentos antes do próximo compromisso pelo Estadual. No domingo (1º), o Papão volta a jogar na Curuzu, desta vez contra o Capitão Poço, com Ítalo já sabendo que, para um camisa 9 em um ano como este, cada gol conta — e cada minuto também.