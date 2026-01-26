Ítalo manda recado pra torcida após gol relâmpago na estreia pelo Paysandu: 'Atmosfera linda' Camisa 9, contratado para ser homem-gol, precisou de menos de cinco minutos para balançar a rede na Curuzu O Liberal 26.01.26 18h56 Ítalo marcou aos quatro minutos de jogo (Jorge Luís Toti/Paysandu) Contratado para ser o homem-gol do Paysandu em uma temporada decisiva, Ítalo precisou de menos de cinco minutos em campo para começar a cumprir o papel. Na estreia do Papão no Campeonato Paraense e também na temporada, neste domingo (25), o centro-avante marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o São Raimundo-PA, na Curuzu, diante de mais de 12 mil bicolores que foram ao estádio. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Após a partida, o atacante usou as redes sociais para agradecer o apoio da torcida e destacou o clima vivido na Curuzu. VEJA MAIS Sem sustos e com gols de estreantes, Paysandu vence o São Raimundo na estreia do Parazão Papão não teve dificuldade para vencer a Pantera dentro da Curuzu Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu “Que atmosfera linda, fiel! Muito feliz por estrear com gol e vitória. Sempre grato a Deus por tudo. Que seja um ano abençoado pra nós”, escreveu. Camisa 9 em um ano marcado pela tentativa de reconstrução após o rebaixamento à Série C, Ítalo chegou a Belém sem grande alarde, ainda pouco conhecido por parte da torcida e alvo de desconfiança de alguns setores. A resposta veio rápido. Logo aos quatro minutos, o Paysandu construiu a jogada pelo lado esquerdo, a defesa adversária afastou mal e a bola sobrou limpa dentro da área. Ítalo dominou com calma e finalizou na saída do goleiro Labilá, abrindo o placar e fazendo a Curuzu explodir. A equipe comandada por Júnior Rocha mostrou intensidade no início da partida e aproveitou o bom momento para encaminhar a vitória, que ainda teve gol de outro estreante, Kleiton Pego. Para Ítalo, o início não poderia ser mais simbólico: estreia oficial, primeiro toque decisivo e a confirmação, em campo, do discurso adotado desde a apresentação. Kleiton Pego, outro estreante, marcou no final do primeiro tempo (Jorge Luís Toti/Paysandu) O Paysandu agora terá a semana cheia de treinamentos antes do próximo compromisso pelo Estadual. No domingo (1º), o Papão volta a jogar na Curuzu, desta vez contra o Capitão Poço, com Ítalo já sabendo que, para um camisa 9 em um ano como este, cada gol conta — e cada minuto também. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU COMEÇOU BEM! Ítalo manda recado pra torcida após gol relâmpago na estreia pelo Paysandu: 'Atmosfera linda' Camisa 9, contratado para ser homem-gol, precisou de menos de cinco minutos para balançar a rede na Curuzu 26.01.26 18h56 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia, promete ajuste e elogia jovem da base Júnior Rocha promete ajustes à equipe e disse que o momento do time é de evolução 25.01.26 21h11 FUTEBOL Sem sustos e com gols de estreantes, Paysandu vence o São Raimundo na estreia do Parazão Papão não teve dificuldade para vencer a Pantera dentro da Curuzu 25.01.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47