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Lembra deles? Remo pega o Coxa que possui jogadores com passagens no Leão, Papão e Águia

O remo encara o Coritiba, fora de casa, buscando a primeira vitória na Série A

Fábio Will
fonte

Coxa recebe o Leão no Couto Pereira (JP Pacheco | Coritiba)

O Remo segue sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro e, a próxima rodada, coloca o Leão Azul diante do Coritiba-PR, no próximo domingo (15), às 18h, no Estádio Couto Pereira, pela 6ª rodada do Brasileirão. A equipe alviverde possui no elenco velhos conhecidos do torcedor paraense, com passagens pelo próprio Remo, Paysandu e Águia de Marabá.

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A equipe azulina terá um confronto duro diante do Coxa, que chega embalado pela vitória fora de casa contra o Corinthans-SP, na Neo Química Arena. Os dois clubes subiram da Série B para A no ano passado e marca o reencontro das equipes em competições nacionais. O Coxa possui no seu elenco quatro jogadores que passaram pelo futebol paraense, dois deles ex-Paysandu, um azulino e outro que vestiu a camisa do Azulão marabaense.

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Gabriel Leite

O jogador teve passagem em 2020 pelo Paysandu. O goleiro ficou uma temporada no clube paraense, fez 24 jogos e foi campeão estadual com o Papão.

image Gabriel Leite foi campeão pelo Papão (Ascom Paysandu)

Jacy Maranhão

O volante teve passagem pelo Paysandu na temporada 2023. Jacy Maranhão foi uma das principais peças do Paysandu na Série C daquele ano. Foram 17 partidas disputadas pelo clube bicolor, um gol marcado e o acesso para a Série B com o Papão.

image Jacy Maranhão atuando pelo Paysandu (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Pedro Rocha

O atacante foi artilheiro da Série B no ano passado vestindo a camisa do Remo. Pedro Rocha foi fundamental na conquista do acesso à Série A pelo Leão Azul. Na temporada em que esteve no Remo, o jogador realizou 44 jogos, marcou 19 gols e deu cinco assistências. Nesta eno, pelo Coxa, Pedro Rocha esteve em campo 10 vezes e balançou as redes quatro vezes.

image Pedro Rocha conquistou um Parazão e o acesso para a Série A com a camisa do Remo (Thiago Gomes / O Liberal)

Keno

Outro que joga no Coritiba e que teve passagem pelo futebol paraense é o atacante Keno. Aos 36 anos, o jogador está emprestado ao Coxa pelo Fluminense-RJ e teve passagem no Águia de Marabá na temporada 2013. Ele foi “encontrado” pelo então técnico do Águia, João Galvão, em jogos que ele viu na Bahia (BA). Keno foi contratado pelo Águia e fez sete gols em 20 partidas. Após deixar o Azulão, o jogador atuou no Atlas, do México, atuou no Egito e nos Emirados Árabes, além de ter jogado no Atlético-MG, Palmeiras e Fluminense.

image Atacante Keno (à esquerda), em 2013, quando foi apresentado no Águia de Marabá (Divulgação / Site do Águia de Marabá)

Panorama

Coritiba está na 7ª colocação na tabela com 7 pontos conquistados. Já o Remo entrou na zona de rebaixamento e ocupa a 18ª colocação com 3 pontos. Coxa Branca x Leão Azul se enfrentam neste domingo (15), no Estádio Couto Pereira, às 18h30, pela 6ª rodada da Série A. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.

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