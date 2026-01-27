Capa Jornal Amazônia
Quintana retorna aos treinos e fica à disposição do Paysandu para o duelo na Curuzu

Zagueiro inicia terceira temporada no Papão e projeta confronto contra o Capitão Poço pelo Parazão

Quintana espera retornar ao time titular do Papão. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O zagueiro Yeferson Quintana está novamente à disposição do Paysandu. Após ficar de fora da estreia do Campeonato Paraense, o defensor voltou aos treinos, já está integrado ao elenco e apto para os próximos compromissos do Papão na temporada. Quintana não atuou no primeiro duelo, quando a defesa alviceleste foi formada por Cauã Dias e Castro, na vitória por 2 a 0 sobre o São Raimundo, na Curuzu.

Identificado com a torcida e em sua terceira temporada no clube, Quintana reforça um elenco que começou o Parazão com resultado positivo e bom desempenho coletivo. O zagueiro destacou a satisfação em seguir no Paysandu e a motivação para mais um ano vestindo a camisa bicolor. “Estou muito feliz em estar novamente aqui. Sempre digo que o Paysandu é como se fosse a minha casa, já que este é o meu terceiro ano no clube. Chego com muita vontade de jogar, como todo atleta, e muito motivado para permanecer mais uma temporada”, afirmou.

Durante a semana, o defensor voltou a trabalhar normalmente com o grupo e ressaltou a importância de estar fisicamente preparado para voltar a sentir o ritmo de jogo. “A gente já vem trabalhando bem. Cheguei à disposição da preparação física e, nesta semana, já estou integrado ao grupo, o que é muito importante para sentir novamente o clima de jogo. Ir para esse duelo será fundamental e, se o treinador precisar de mim, estarei pronto para entrar em campo e ajudar o clube”, completou.

Quintana também valorizou o desempenho defensivo da equipe na estreia e a concorrência interna no setor. “Estou feliz com o grupo que foi formado. É importante começar vencendo os jogos. A nossa defesa fez um bom trabalho, junto com todo o time, que soube se portar bem tanto defensivamente quanto ofensivamente. Isso é fundamental. Na defesa, temos uma competição saudável, que faz todo mundo crescer”, destacou.

Outro ponto ressaltado pelo zagueiro foi a importância da recuperação física ao longo da temporada. “A recuperação do jogador é fundamental. Ter descanso é muito importante para o atleta. No ano passado, começamos em um ritmo muito acelerado, jogando duas ou três vezes na semana, e isso acabava prejudicando a recuperação. Neste ano, teremos mais tempo para recuperar e nos preparar melhor, sempre pensando no próximo jogo”, explicou.

Com Quintana novamente à disposição, o Paysandu segue a preparação para o confronto contra o Capitão Poço, marcado para este domingo, às 17h, no Estádio Banpará Curuzu, pela segunda rodada do Campeonato Paraense. 

