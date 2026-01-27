Quintana retorna aos treinos e fica à disposição do Paysandu para o duelo na Curuzu Zagueiro inicia terceira temporada no Papão e projeta confronto contra o Capitão Poço pelo Parazão O Liberal 27.01.26 17h46 Quintana espera retornar ao time titular do Papão. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O zagueiro Yeferson Quintana está novamente à disposição do Paysandu. Após ficar de fora da estreia do Campeonato Paraense, o defensor voltou aos treinos, já está integrado ao elenco e apto para os próximos compromissos do Papão na temporada. Quintana não atuou no primeiro duelo, quando a defesa alviceleste foi formada por Cauã Dias e Castro, na vitória por 2 a 0 sobre o São Raimundo, na Curuzu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Identificado com a torcida e em sua terceira temporada no clube, Quintana reforça um elenco que começou o Parazão com resultado positivo e bom desempenho coletivo. O zagueiro destacou a satisfação em seguir no Paysandu e a motivação para mais um ano vestindo a camisa bicolor. “Estou muito feliz em estar novamente aqui. Sempre digo que o Paysandu é como se fosse a minha casa, já que este é o meu terceiro ano no clube. Chego com muita vontade de jogar, como todo atleta, e muito motivado para permanecer mais uma temporada”, afirmou. Durante a semana, o defensor voltou a trabalhar normalmente com o grupo e ressaltou a importância de estar fisicamente preparado para voltar a sentir o ritmo de jogo. “A gente já vem trabalhando bem. Cheguei à disposição da preparação física e, nesta semana, já estou integrado ao grupo, o que é muito importante para sentir novamente o clima de jogo. Ir para esse duelo será fundamental e, se o treinador precisar de mim, estarei pronto para entrar em campo e ajudar o clube”, completou. VEJA MAIS Sócios Payxão já podem adquirir ingressos para o jogo entre Paysandu e Capitão Poço Sócio-torcedor tem prioridade na compra e descontos progressivos para duelo do Papão na Curuzu pelo Parazão 2026 BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano. Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu Quintana também valorizou o desempenho defensivo da equipe na estreia e a concorrência interna no setor. “Estou feliz com o grupo que foi formado. É importante começar vencendo os jogos. A nossa defesa fez um bom trabalho, junto com todo o time, que soube se portar bem tanto defensivamente quanto ofensivamente. Isso é fundamental. Na defesa, temos uma competição saudável, que faz todo mundo crescer”, destacou. Outro ponto ressaltado pelo zagueiro foi a importância da recuperação física ao longo da temporada. “A recuperação do jogador é fundamental. Ter descanso é muito importante para o atleta. No ano passado, começamos em um ritmo muito acelerado, jogando duas ou três vezes na semana, e isso acabava prejudicando a recuperação. Neste ano, teremos mais tempo para recuperar e nos preparar melhor, sempre pensando no próximo jogo”, explicou. Com Quintana novamente à disposição, o Paysandu segue a preparação para o confronto contra o Capitão Poço, marcado para este domingo, às 17h, no Estádio Banpará Curuzu, pela segunda rodada do Campeonato Paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu parazão 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Quintana retorna aos treinos e fica à disposição do Paysandu para o duelo na Curuzu Zagueiro inicia terceira temporada no Papão e projeta confronto contra o Capitão Poço pelo Parazão 27.01.26 17h46 Futebol Sócios Payxão já podem adquirir ingressos para o jogo entre Paysandu e Capitão Poço Sócio-torcedor tem prioridade na compra e descontos progressivos para duelo do Papão na Curuzu pelo Parazão 2026 27.01.26 16h15 COMEÇOU BEM! Ítalo manda recado pra torcida após gol relâmpago na estreia pelo Paysandu: 'Atmosfera linda' Camisa 9, contratado para ser homem-gol, precisou de menos de cinco minutos para balançar a rede na Curuzu 26.01.26 18h56 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu 27.01.26 11h17 futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 Futebol Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025 27.01.26 12h46 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53