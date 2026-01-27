Capa Jornal Amazônia
Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil

Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu

Competição começa no próximo dia 18 de fevereiro (Rafael Ribeiro/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, na última segunda-feira (26), os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Neste ano, a competição terá um novo formato e contará com um total de nove etapas. O sorteio para definir o mando de campo das partidas será realizado na próxima quarta-feira (28).

O Pará conta com seis representantes na competição: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino.

O Japiim do Castanhal herdou vaga por conta do acesso do Leão Azul à Série A; o Azulão foi classificado via Copa Grão-Pará; a Águia Guerreira herdou vaga pelo título do Paysandu; e o Bragantino garantiu participação pela colocação no estadual.

Nesta primeira fase, apenas o Tubarão do Caeté entra em campo, já que, nessa etapa, participam os 28 times com a menor posição no ranking nacional de clubes.

A equipe paraense vai encarar o Primavera-MT, com data, local e horário ainda a serem definidos pela CBF.

Nesta fase, os jogos serão únicos, e o vencedor avança na competição. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Formato

A competição está prevista para começar em 18 de fevereiro e terminar em 6 de dezembro – o Brasileirão acabará em 2 de dezembro –, encerrando o calendário nacional. Conforme divulgou a CBF, 126 times vão disputar o torneio. Em 2027, esse número sobe para 128. As 20 equipes da Série A entrarão na disputa na quinta fase, a última antes das oitavas de final – número recorde de participantes. As quatro primeiras fases serão decididas em jogo único. Já da quinta fase até as semifinais, haverá partidas de ida e volta.

Veja os confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil

  • Bragantino-PA x Primavera-MT
  • Ji-Paraná-RO x Pantanal
  • Independente-AP x Ivinhema-MS
  • Madureira x Baré-RR
  • Gama-DF x Monte Roraima
  • Galvez-AC x Guaporé-RO
  • Velo Clube-SP x Vasco-AC
  • Primavera-SP x Araguaína-RO
  • Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES
  • Betim-MG x Piauí
  • Tirol-CE x América de Propriá-SE
  • Santa Catarina x IAPE-MA
  • Porto-BA x Serra Branca-PB
  • Maguary-PE x Laguna-RN
