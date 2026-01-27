Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu O Liberal 27.01.26 11h17 Competição começa no próximo dia 18 de fevereiro (Rafael Ribeiro/CBF) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, na última segunda-feira (26), os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Neste ano, a competição terá um novo formato e contará com um total de nove etapas. O sorteio para definir o mando de campo das partidas será realizado na próxima quarta-feira (28). O Pará conta com seis representantes na competição: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. O Japiim do Castanhal herdou vaga por conta do acesso do Leão Azul à Série A; o Azulão foi classificado via Copa Grão-Pará; a Águia Guerreira herdou vaga pelo título do Paysandu; e o Bragantino garantiu participação pela colocação no estadual. VEJA MAIS Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul CBF define o árbitro da final da Supercopa do Brasil entre Corinthians e Flamengo Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, será o juiz do confronto entre paulistas e cariocas FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela Nesta primeira fase, apenas o Tubarão do Caeté entra em campo, já que, nessa etapa, participam os 28 times com a menor posição no ranking nacional de clubes. A equipe paraense vai encarar o Primavera-MT, com data, local e horário ainda a serem definidos pela CBF. Nesta fase, os jogos serão únicos, e o vencedor avança na competição. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Formato A competição está prevista para começar em 18 de fevereiro e terminar em 6 de dezembro – o Brasileirão acabará em 2 de dezembro –, encerrando o calendário nacional. Conforme divulgou a CBF, 126 times vão disputar o torneio. Em 2027, esse número sobe para 128. As 20 equipes da Série A entrarão na disputa na quinta fase, a última antes das oitavas de final – número recorde de participantes. As quatro primeiras fases serão decididas em jogo único. Já da quinta fase até as semifinais, haverá partidas de ida e volta. Veja os confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil Bragantino-PA x Primavera-MT Ji-Paraná-RO x Pantanal Independente-AP x Ivinhema-MS Madureira x Baré-RR Gama-DF x Monte Roraima Galvez-AC x Guaporé-RO Velo Clube-SP x Vasco-AC Primavera-SP x Araguaína-RO Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES Betim-MG x Piauí Tirol-CE x América de Propriá-SE Santa Catarina x IAPE-MA Porto-BA x Serra Branca-PB Maguary-PE x Laguna-RN Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo copa do brasil bragantino tuna luso paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano. 27.01.26 15h02 FUTEBOL Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história 27.01.26 14h33 Futebol Remo deve ter torcida na partida contra o Mirassol-SP, pela Série A; entenda Partida contra o Mirassol será pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a primeira em casa. 27.01.26 14h03 futebol Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu 27.01.26 11h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 futebol Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu 27.01.26 11h17 Futebol Remo deve ter torcida na partida contra o Mirassol-SP, pela Série A; entenda Partida contra o Mirassol será pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a primeira em casa. 27.01.26 14h03