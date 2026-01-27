CBF define o árbitro da final da Supercopa do Brasil entre Corinthians e Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o árbitro responsável por apitar a final da Supercopa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo. A partida será realizada no domingo, 1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, será o juiz do confronto entre paulistas e cariocas. A CBF ainda irá divulgar a escala completa de arbitragem para o final de semana.

Rafael Klein já apitou 14 jogos do Flamengo, sendo sete vitórias, três empates e quatro derrotas da equipe carioca. O juiz ainda comandou oito duelos do Corinthians, sendo três empates e cinco derrotas do clube de Parque São Jorge.

A escolha da Confederação Brasileira de Futebol foi anunciada em audiência pública, transmitida no canal do Youtube da entidade na última segunda-feira, 26.

Corinthians e Flamengo decidem a Supercopa do Brasil por terem sido os campeões dos torneios nacionais. O Flamengo foi o vencedor do Campeonato Brasileiro em 2025. Já o Corinthians levantou o troféu da Copa do Brasil no ano passado.

O time rubro-negro busca conquistar a taça da Supercopa do Brasil pela quarta vez na história. Já o Corinthians tenta o bicampeonato da competição.