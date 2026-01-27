Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

CBF define o árbitro da final da Supercopa do Brasil entre Corinthians e Flamengo

Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, será o juiz do confronto entre paulistas e cariocas

Estadão Conteúdo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o árbitro responsável por apitar a final da Supercopa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo. A partida será realizada no domingo, 1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, será o juiz do confronto entre paulistas e cariocas. A CBF ainda irá divulgar a escala completa de arbitragem para o final de semana.

Rafael Klein já apitou 14 jogos do Flamengo, sendo sete vitórias, três empates e quatro derrotas da equipe carioca. O juiz ainda comandou oito duelos do Corinthians, sendo três empates e cinco derrotas do clube de Parque São Jorge.

A escolha da Confederação Brasileira de Futebol foi anunciada em audiência pública, transmitida no canal do Youtube da entidade na última segunda-feira, 26.

Corinthians e Flamengo decidem a Supercopa do Brasil por terem sido os campeões dos torneios nacionais. O Flamengo foi o vencedor do Campeonato Brasileiro em 2025. Já o Corinthians levantou o troféu da Copa do Brasil no ano passado.

O time rubro-negro busca conquistar a taça da Supercopa do Brasil pela quarta vez na história. Já o Corinthians tenta o bicampeonato da competição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

CBF

árbitro

Supercopa do Brasil

Corinthians

Flamengo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Carlos Ferreira

Papão e seu esboço animador

27.01.26 11h03

MMA

Paraense Deiveson Figueiredo fala após derrota para russo no UFC: 'Eu volto'

Ex-campeão foi derrotado por Umar Nurmagomedov no UFC 324

27.01.26 10h37

futebol

FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira

Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela

27.01.26 10h04

futebol

Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo

Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul

27.01.26 8h53

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo

Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul

27.01.26 8h53

Futebol

São Francisco e Capitão Poço fazem estreia no Parazão 2026 em Belterra

Equipes entram em campo nesta terça-feira, no Dedecão, buscando largar bem na competição estadual

27.01.26 8h00

É DO LEÃO

Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz

Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado

26.01.26 21h49

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira

27.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda