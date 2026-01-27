CBF define o árbitro da final da Supercopa do Brasil entre Corinthians e Flamengo Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, será o juiz do confronto entre paulistas e cariocas Estadão Conteúdo 27.01.26 10h04 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o árbitro responsável por apitar a final da Supercopa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo. A partida será realizada no domingo, 1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, será o juiz do confronto entre paulistas e cariocas. A CBF ainda irá divulgar a escala completa de arbitragem para o final de semana. Rafael Klein já apitou 14 jogos do Flamengo, sendo sete vitórias, três empates e quatro derrotas da equipe carioca. O juiz ainda comandou oito duelos do Corinthians, sendo três empates e cinco derrotas do clube de Parque São Jorge. A escolha da Confederação Brasileira de Futebol foi anunciada em audiência pública, transmitida no canal do Youtube da entidade na última segunda-feira, 26. Corinthians e Flamengo decidem a Supercopa do Brasil por terem sido os campeões dos torneios nacionais. O Flamengo foi o vencedor do Campeonato Brasileiro em 2025. Já o Corinthians levantou o troféu da Copa do Brasil no ano passado. O time rubro-negro busca conquistar a taça da Supercopa do Brasil pela quarta vez na história. Já o Corinthians tenta o bicampeonato da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF árbitro Supercopa do Brasil Corinthians Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Papão e seu esboço animador 27.01.26 11h03 MMA Paraense Deiveson Figueiredo fala após derrota para russo no UFC: 'Eu volto' Ex-campeão foi derrotado por Umar Nurmagomedov no UFC 324 27.01.26 10h37 futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 Futebol São Francisco e Capitão Poço fazem estreia no Parazão 2026 em Belterra Equipes entram em campo nesta terça-feira, no Dedecão, buscando largar bem na competição estadual 27.01.26 8h00 É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 27.01.26 7h00