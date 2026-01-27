Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo

Após a pequena Aria Lira viralizar cantando uma música do Remo enquanto vestia uma camisa do Paysandu, foi a vez de outra torcedora mirim roubar a cena ao escolher uma mochila escolar temática do Leão Azul. Por meio das redes sociais, Evellyn Malato compartilhou um vídeo da filha, Lara, escolhendo o material escolar temático do clube azulino.

Nas imagens compartilhadas, a pequena torcedora azulina aparece recusando várias mochilas de personagens de desenhos animados, princesas da Disney, sereias, entre outros. No final, ela aparece toda feliz com uma mochila rosa, personalizada com o escudo do Remo.

"Ela decidiu que é Leão, não tem jeito [rs]. A 'pobi' mãe de menina sofre", escreveu a mãe na publicação, que está viralizando.

Na postagem, vários internautas comentaram a escolha genuína da menina. "Ela tem muito bom gosto", disse uma torcedora. "Até eu quero", comentou outra internauta.

"A base vem fortíssima! Somos todos Lara", escreveu outra torcedora.