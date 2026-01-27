Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul O Liberal 27.01.26 8h53 Torcedora optou por mochila rosa, mas do Leão Azul (Reprodução / Instagram) Após a pequena Aria Lira viralizar cantando uma música do Remo enquanto vestia uma camisa do Paysandu, foi a vez de outra torcedora mirim roubar a cena ao escolher uma mochila escolar temática do Leão Azul. Por meio das redes sociais, Evellyn Malato compartilhou um vídeo da filha, Lara, escolhendo o material escolar temático do clube azulino. Nas imagens compartilhadas, a pequena torcedora azulina aparece recusando várias mochilas de personagens de desenhos animados, princesas da Disney, sereias, entre outros. No final, ela aparece toda feliz com uma mochila rosa, personalizada com o escudo do Remo. "Ela decidiu que é Leão, não tem jeito [rs]. A 'pobi' mãe de menina sofre", escreveu a mãe na publicação, que está viralizando. Na postagem, vários internautas comentaram a escolha genuína da menina. "Ela tem muito bom gosto", disse uma torcedora. "Até eu quero", comentou outra internauta. "A base vem fortíssima! Somos todos Lara", escreveu outra torcedora. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo mochila do remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Carlos Ferreira Papão e seu esboço animador 27.01.26 11h03 futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 Futebol São Francisco e Capitão Poço fazem estreia no Parazão 2026 em Belterra Equipes entram em campo nesta terça-feira, no Dedecão, buscando largar bem na competição estadual 27.01.26 8h00 É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 27.01.26 7h00