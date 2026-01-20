Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais O Liberal 20.01.26 11h43 Torcedora encantou os internautas com a espontaneidade (Reprodução / Redes sociais) A torcedora mirim Aria Lira roubou a cena nas redes sociais nesta semana. Vestida com uma camisa do Paysandu, a pequena foi questionada sobre o hino do seu time. Na resposta, soltou uma música da torcida do Remo e arrancou risadas na internet. O vídeo rapidamente viralizou pela reação espontânea e inusitada da criança. Na publicação original, vários internautas comentaram a resposta da pequena, que mostrou que o hino azulino está na ponta da língua, mesmo usando a camisa do Paysandu. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)“O Yago Pikachu quando jogava no Paysandu”, brincou um internauta, fazendo referência ao acerto do ídolo bicolor com o Leão Azul. “Tá certo. Ela cantou a música do time dela, não a da camisa que ela está vestida”, observou um torcedor. “Não adianta, vem do coração”, disse outra torcedora. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MMA Sport Club Elite Judô é lançada em treino aberto na Upper Arena e apresenta novo projeto para o judô brasileiro 20.01.26 11h41 Futebol Com ingressos a partir de R$ 60, Remo inicia venda de entradas para estreia no Parazão Preço foi reajustado em aproximadamente 50% em relação ao praticado no estadual de 2025. 20.01.26 11h29 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 futebol Vai começar! Paysandu inicia venda de ingressos para estreia no Parazão Papão encara o São Raimundo na primeira rodada do Campeonato Paraense. A partida ocorre no próximo domingo (25), na Curuzu 20.01.26 10h48