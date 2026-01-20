Capa Jornal Amazônia
Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo

Reação da torcedora viralizou nas redes sociais

O Liberal
fonte

Torcedora encantou os internautas com a espontaneidade (Reprodução / Redes sociais)

A torcedora mirim Aria Lira roubou a cena nas redes sociais nesta semana. Vestida com uma camisa do Paysandu, a pequena foi questionada sobre o hino do seu time. Na resposta, soltou uma música da torcida do Remo e arrancou risadas na internet.

O vídeo rapidamente viralizou pela reação espontânea e inusitada da criança. Na publicação original, vários internautas comentaram a resposta da pequena, que mostrou que o hino azulino está na ponta da língua, mesmo usando a camisa do Paysandu.

“O Yago Pikachu quando jogava no Paysandu”, brincou um internauta, fazendo referência ao acerto do ídolo bicolor com o Leão Azul.

“Tá certo. Ela cantou a música do time dela, não a da camisa que ela está vestida”, observou um torcedor. “Não adianta, vem do coração”, disse outra torcedora.

