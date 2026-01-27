BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu

O setor ofensivo do Paysandu ganhou um reforço caseiro para as próximas competições da temporada. O atacante Thalyson, de 19 anos, está oficialmente de volta à Curuzu. O nome do atleta foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o deixa apto a estrear pelo Papão.

O jogador retorna após uma passagem pelo futebol paulista, onde defendeu as cores do Votuporanguense. Durante o empréstimo, Thalyson foi peça importante na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, somando três assistências em quatro partidas disputadas.

Promovido ao elenco profissional no início de 2025, Thalyson ainda busca sua afirmação definitiva com a camisa bicolor. Em sua primeira subida, o atacante teve uma participação relâmpago na conquista da Supercopa Grão-Pará, entrando em campo por cerca de seis minutos na vitória sobre a Tuna Luso.

Sem espaço imediato no time principal à época, o atleta passou por um processo de "rodagem" que incluiu, além do Votupuranguense, o Águia de Marabá, onde disputou a reta final da Série D e marcou um gol e deu uma assistência em quatro jogos.

O retorno de Thalyson ocorre em um momento de alta competitividade no ataque comandado pela comissão técnica bicolor. O jovem terá que disputar posição com nomes já estabelecidos e outras apostas do elenco, como Ângelo, Danilo Peu, Ítalo Carvalho, Klayvert e Kleiton Pego.