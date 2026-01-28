Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe O Liberal 28.01.26 17h55 Caio Mello em sua estreia pelo Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu) A estreia de Caio Mello com a camisa do Paysandu foi marcada por vitória e festa fora de campo. Reforço para a temporada 2026, o volante foi titular no triunfo sobre o São Raimundo, pela rodada de abertura do Campeonato Paraense, na Curuzu, e celebrou o início positivo da trajetória no clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em sua primeira partida oficial pelo Papão, o camisa 8 valorizou o resultado e destacou a resposta da equipe, mesmo com pouco tempo de trabalho sob o comando do técnico Júnior Rocha. Para o jogador, começar o Estadual vencendo é fundamental para dar confiança ao elenco. “A estreia foi muito importante, principalmente pelo resultado. Vencer logo no primeiro jogo traz confiança e mostra que estamos assimilando bem o que o professor Júnior Rocha pede. E eu gostei muito também do primeiro contato com a torcida. Eles lotaram o estádio e fizeram uma festa linda”, afirmou. VEJA MAIS Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão Quintana retorna aos treinos e fica à disposição do Paysandu para o duelo na Curuzu Zagueiro inicia terceira temporada no Papão e projeta confronto contra o Capitão Poço pelo Parazão Caio também projetou a sequência do Campeonato Paraense e pregou cautela, ressaltando a necessidade de evolução gradual ao longo da competição. Segundo ele, o elenco está consciente de que o processo ainda está no início. “Sabemos que é só o começo da temporada e que viveremos muitos contextos nesses próximos meses. Temos que nos manter confiantes quanto à postura da equipe, mas sempre entendendo que o processo é jogo a jogo. É manter os pés no chão, trabalhar forte durante a semana e buscar evoluir a cada partida para construir um trabalho consistente”, analisou. Fora de campo, o jogador revelou que tem buscado se adaptar rapidamente à rotina e à cultura de Belém. Desde a chegada, Caio tem aproveitado para conhecer pontos turísticos e experimentar a culinária local. “Sempre falei para minha família que queria conhecer de verdade a cultura daqui. Passei o Réveillon em Salinas, foi uma experiência muito legal. Tenho procurado experimentar a gastronomia local, já provei o açaí e o tacacá, e tenho gostado bastante. Ainda quero conhecer muito mais”, contou. Aos 27 anos, Caio Mello chega ao Paysandu após passagens por Bahia, Joinville, Luverdense, Uberlândia, Santa Cruz, Ypiranga e Guarani. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu caio mello futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe 28.01.26 17h55 FUTEBOL Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão 28.01.26 17h44 Futebol Quintana retorna aos treinos e fica à disposição do Paysandu para o duelo na Curuzu Zagueiro inicia terceira temporada no Papão e projeta confronto contra o Capitão Poço pelo Parazão 27.01.26 17h46 Futebol Sócios Payxão já podem adquirir ingressos para o jogo entre Paysandu e Capitão Poço Sócio-torcedor tem prioridade na compra e descontos progressivos para duelo do Papão na Curuzu pelo Parazão 2026 27.01.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 Liga dos Campeões Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.01.26 16h00 É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41