Paysandu

Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor

Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe

O Liberal
fonte

Caio Mello em sua estreia pelo Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

A estreia de Caio Mello com a camisa do Paysandu foi marcada por vitória e festa fora de campo. Reforço para a temporada 2026, o volante foi titular no triunfo sobre o São Raimundo, pela rodada de abertura do Campeonato Paraense, na Curuzu, e celebrou o início positivo da trajetória no clube.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em sua primeira partida oficial pelo Papão, o camisa 8 valorizou o resultado e destacou a resposta da equipe, mesmo com pouco tempo de trabalho sob o comando do técnico Júnior Rocha. Para o jogador, começar o Estadual vencendo é fundamental para dar confiança ao elenco.

“A estreia foi muito importante, principalmente pelo resultado. Vencer logo no primeiro jogo traz confiança e mostra que estamos assimilando bem o que o professor Júnior Rocha pede. E eu gostei muito também do primeiro contato com a torcida. Eles lotaram o estádio e fizeram uma festa linda”, afirmou.

Caio também projetou a sequência do Campeonato Paraense e pregou cautela, ressaltando a necessidade de evolução gradual ao longo da competição. Segundo ele, o elenco está consciente de que o processo ainda está no início.

“Sabemos que é só o começo da temporada e que viveremos muitos contextos nesses próximos meses. Temos que nos manter confiantes quanto à postura da equipe, mas sempre entendendo que o processo é jogo a jogo. É manter os pés no chão, trabalhar forte durante a semana e buscar evoluir a cada partida para construir um trabalho consistente”, analisou.

Fora de campo, o jogador revelou que tem buscado se adaptar rapidamente à rotina e à cultura de Belém. Desde a chegada, Caio tem aproveitado para conhecer pontos turísticos e experimentar a culinária local.

“Sempre falei para minha família que queria conhecer de verdade a cultura daqui. Passei o Réveillon em Salinas, foi uma experiência muito legal. Tenho procurado experimentar a gastronomia local, já provei o açaí e o tacacá, e tenho gostado bastante. Ainda quero conhecer muito mais”, contou.

Aos 27 anos, Caio Mello chega ao Paysandu após passagens por Bahia, Joinville, Luverdense, Uberlândia, Santa Cruz, Ypiranga e Guarani.

