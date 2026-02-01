Mirassol x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista

Mirassol x Novorizontino disputam hoje, domingo (01/02), a 6° rodada do Campeonato Paulista. O jogo iniciará às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mirassol x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Novorizontino já acumula no Paulistão 12 pontos, 4 vitórias, 1 derrota, 13 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Mirassol soma um total de 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 4 gols sofridos.

Mirassol x Novorizontino: prováveis escalações

Mirassol: Sem informações.

Novorizontino: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Mirassol x Novorizontino

Campeonato Paulista

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 18h30