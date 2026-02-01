Bragantino x São Bernardo: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista RB Bragantino e São Bernardo jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 01.02.26 15h00 O RB Bragantino permanece invicto e sem gols sofridos no Campeonato Paulista (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino) RB Bragantino x São Bernardo disputam hoje, domingo (01/02), a 6° rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bragantino x São Bernardo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bragantino permanece invicto no Campeonato Paulista, ainda não sofreu gols e acumulou 3 vitórias, 2 empates, 9 gols marcados. Já o São Bernardo soma na competição um total de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 6 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Bragantino x São Bernardo: prováveis escalações Bragantino: Sem informações. São Bernardo: Sem informações. FICHA TÉCNICA Red Bull Bragantino x São Bernardo Campeonato Paulista Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP) Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Campeonato Paulista Paulistão 2026 Red Bull Bragantino são bernardo-sp COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 Cariocão Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h30 Campeonato Mineiro Betim x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Mineiro Betim e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h00 Paulistão Mirassol x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista Mirassol e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians 01.02.26 23h12 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Abel assume 'exibição ruim', cobra reposições e defende rodagem após derrota do Palmeiras 01.02.26 23h32