Bragantino x São Bernardo: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista

RB Bragantino x São Bernardo disputam hoje, domingo (01/02), a 6° rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bragantino x São Bernardo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bragantino permanece invicto no Campeonato Paulista, ainda não sofreu gols e acumulou 3 vitórias, 2 empates, 9 gols marcados.

Já o São Bernardo soma na competição um total de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 6 gols sofridos.

VEJA MAIS

Bragantino x São Bernardo: prováveis escalações

Bragantino: Sem informações.

São Bernardo: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x São Bernardo

Campeonato Paulista

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 16h