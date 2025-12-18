Napoli x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pela Supercopa Italiana Napoli e Milan jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 18.12.25 15h00 O Milan soma só 1 ponto a mais que o Napoli na atual edição do Campeonato Italiano (X/ @sscnapoli) Napoli x Milan disputam hoje, quinta-feira (18/12), a semifinal da Supercopa Italiana. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riad, na Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Napoli x Milan ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet e pelo canal SportyNet Brasil, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Milan é o vice-líder da atual edição do Campeonato Italiano com vitórias, 5 empates, 1 derrota, 24 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Napoli é o 3° colocado da Série A italiana e acumula um total de 10 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 22 gols marcados e 13 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas em seus últimos jogos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Conferência, Supercopa Italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira Burgos x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey Burgos e Getafe jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Ourense x Ath Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey Ourense e Athletic Bilbao jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Napoli x Milan: prováveis escalações Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Alessandro Buongiorno, Amir Rrahmani e Sam Beukema; Leonardo Spinazzola, Scott McTominay, Eljif Elmas e Giovanni Di Lorenzo; Noa Lang, Rasmus Höjlund e David Neres. Técnico: Antonio Conte. Milan: Mike Maignan; Strahinja Pavlovic, Koni De Winter e Fikayo Tomori; Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot, Luka Modric, Ruben Loftus e Alexis Saelemaekers. Técnico: Massimiliano Allegri. FICHA TÉCNICA Napoli x Milan Supercopa da Itália Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 18 de dezembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Napoli Milan Supercopa da Itália Supercopa Italiana COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Rei da Espanha Real Murcia x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey Real Murcia e Real Betis jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 18.12.25 16h00 Supercopa da Itália Napoli x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pela Supercopa Italiana Napoli e Milan jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 18.12.25 15h00 Copa do Rei da Espanha Burgos x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey Burgos e Getafe jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 18.12.25 14h00 Copa do Rei da Espanha Ourense x Ath Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey Ourense e Athletic Bilbao jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 18.12.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21