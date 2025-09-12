Remo pede e CBF transfere jogo da Série B para o Baenão; confira Os dois times se enfrentam no próximo dia 20 de setembro, pela 27ª rodada da competição O Liberal 12.09.25 19h56 O Remo não disputa uma partida oficial no Mangueirão desde o dia 6 de fevereiro. (Luis Carlos / Remo) Pela primeira vez nesta Série B, o Clube do Remo irá jogar uma partida no seu estádio. Depois de 26 rodadas, o Leão Azul está de volta ao Baenão. A mudança acontece na partida da 27ª rodada, contra o Atlético-GO, no próximo dia 20 de setembro, às 20h30. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A mudança foi confirmada no site da CBF. Portanto, o jogo deixa o principal palco usado pelo time azulino e retorna ao Baenão, cuja última partida oficial foi disputada no dia 6 de fevereiro, pela Copa Verde, quando o time acabou eliminado pelo São Raimundo-RR. Desde então, o estádio vinha sendo utilizado para treinos. Entre março e abril, o gramado também recebeu melhorias, após ter sido bastante desgastado durante a pré-temporada. Por fora, a diretoria iniciou a montagem das arquibancadas metálicas provisórias, um recurso adotado pelo clube desde 2019, no espaço onde ficavam as antigas estruturas de concreto próximas à Travessa das Mercês. Considerado setor “premium”, o local costuma ter ingressos mais caros. VEJA MAIS VÍDEO: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro Quatro meses de Marcos Braz no Remo: reforços, gestão e expectativa por resultados Executivo chegou ao Baenão em junho, trouxe reforços de peso, promoveu reformas internas e aposta na continuidade do técnico António Oliveira De olho no retorno do Baenão, Remo inicia construção das arquibancadas metálicas Clube aguarda emissão de laudos para a liberação do estádio. Reestreia em casa pode ocorrer na 27ª rodada da Série B, contra o Atlético-GO. Este é um desejo do executivo Marcos Braz. Desde a sua chegada, o dirigente já declarou várias vezes que o clube precisa voltar a mandar seus jogos no Baenão, seja pelo fator custo — já que o clube não paga aluguel, como ocorre no Mangueirão —, seja pela torcida, que fica mais próxima dos jogadores, ajudando a pressionar os adversários. Inicialmente, essa partida estava marcada para o Mangueirão, mas, no mesmo dia, haverá um show do projeto Amazônia Live naquele estádio, com a cantora Ivete Sangalo como atração principal. Por isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou o pedido e oficializou a mudança de local. Antes do retorno ao Baenão, o Remo enfrenta o Vila Nova, em Goiânia, no sábado (13), às 18h30, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+. 