Remo

Remo pede e CBF transfere jogo da Série B para o Baenão; confira

Os dois times se enfrentam no próximo dia 20 de setembro, pela 27ª rodada da competição

O Liberal
O Remo não disputa uma partida oficial no Mangueirão desde o dia 6 de fevereiro. (Luis Carlos / Remo)

Pela primeira vez nesta Série B, o Clube do Remo irá jogar uma partida no seu estádio. Depois de 26 rodadas, o Leão Azul está de volta ao Baenão. A mudança acontece na partida da 27ª rodada, contra o Atlético-GO, no próximo dia 20 de setembro, às 20h30.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A mudança foi confirmada no site da CBF. Portanto, o jogo deixa o principal palco usado pelo time azulino e retorna ao Baenão, cuja última partida oficial foi disputada no dia 6 de fevereiro, pela Copa Verde, quando o time acabou eliminado pelo São Raimundo-RR.

Desde então, o estádio vinha sendo utilizado para treinos. Entre março e abril, o gramado também recebeu melhorias, após ter sido bastante desgastado durante a pré-temporada. Por fora, a diretoria iniciou a montagem das arquibancadas metálicas provisórias, um recurso adotado pelo clube desde 2019, no espaço onde ficavam as antigas estruturas de concreto próximas à Travessa das Mercês. Considerado setor “premium”, o local costuma ter ingressos mais caros.

Este é um desejo do executivo Marcos Braz. Desde a sua chegada, o dirigente já declarou várias vezes que o clube precisa voltar a mandar seus jogos no Baenão, seja pelo fator custo — já que o clube não paga aluguel, como ocorre no Mangueirão —, seja pela torcida, que fica mais próxima dos jogadores, ajudando a pressionar os adversários.

Inicialmente, essa partida estava marcada para o Mangueirão, mas, no mesmo dia, haverá um show do projeto Amazônia Live naquele estádio, com a cantora Ivete Sangalo como atração principal. Por isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou o pedido e oficializou a mudança de local.

Antes do retorno ao Baenão, o Remo enfrenta o Vila Nova, em Goiânia, no sábado (13), às 18h30, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

