VÍDEO: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro O Liberal 08.09.25 11h56 Expectativa é que o Remo volte a mandar partidas no Baenão já no dia 20 de setembro (Reprodução/Instagram) O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (8) para mostrar as melhorias realizadas no Estádio Baenão. A volta do time azulino ao Baenão acontece em função dos eventos da COP 30, que obrigam o clube a deixar temporariamente o Mangueirão e retornar à sua tradicional casa, na travessa Antônio Baena. Em um vídeo compartilhado no Instagram, Braz exibiu parte da nova estrutura montada no setor das Mercês, onde ficam os camarotes em dias de jogo. A expectativa é que o Remo volte a mandar partidas no Baenão já no dia 20 de setembro, quando enfrentará o Atlético Goianiense pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, essa partida estava marcada para o Mangueirão, mas, no mesmo dia, haverá um show do projeto Amazônia Live naquele estádio, com a cantora Ivete Sangalo como atração principal. Por isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deverá oficializar a mudança do local nos próximos dias. Enquanto isso, a diretoria do Leão Azul trabalha para obter os laudos técnicos que garantam a liberação do Baenão para jogos oficiais. O estádio vem recebendo melhorias estruturais internas e teve o gramado revitalizado entre março e abril, após o desgaste nos treinamentos da pré-temporada. Antes do retorno ao Baenão, o Remo enfrenta o Vila Nova, em Goiânia, no sábado (13), às 18h30, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.