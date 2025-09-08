Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano O Liberal 08.09.25 11h22 Treinador já comandou o Remo (Reprodução / Instagram / Marcelo Cabo) O treinador Marcelo Cabo, ex-Remo, conquistou o acesso à Série C com o Santa Cruz-PE no último domingo (7), após o empate por 1 a 1 com o América-RN, nas quartas de final da Série D. O técnico voltou a ser assunto no futebol paraense, pois teria sido procurado pelo Paysandu para assumir o time, que está sem comandante desde a demissão de Claudinei Oliveira. No entanto, a vinda do ex-azulino para o Bicola parece distante. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Após o jogo do acesso, Marcelo Cabo confirmou, sem citar nomes, que recebeu propostas de outros clubes, mas ressaltou que o seu desejo é permanecer no Santa Cruz. "Eu espero ter vida longa aqui e dar sequência ao meu trabalho", afirmou o treinador, que destacou ter muita gratidão pelo tricolor pernambucano. VEJA MAIS Ex-Remo é procurado e pode assumir o Paysandu na sequência da Série B Treinador está no Santa Cruz-PE e briga pelo acesso à Série C Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) "Eu tenho muita gratidão a esse clube. Um carinho muito grande. Quando eu escolhi vir para cá, eu escolhi fazer história aqui. Era um momento difícil, de construção. A SAF vindo, final de Estadual, a gente precisava pavimentar uma estrada para que a gente pudesse percorrer e chegar no dia de hoje", declarou. Marcelo Cabo tem contrato até 2027. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte, o treinador foi procurado pela diretoria bicolor para substituir Claudinei Oliveira. Após a notícia, a reportagem procurou o técnico, que preferiu não comentar o assunto, pois estava focado no jogo decisivo contra o América-RN. Apesar do acesso, a campanha do Santa Cruz na Série D ainda não terminou. O time vai disputar as semifinais contra o Maranhão-MA. O treinador esteve a frente do Remo em 2023, quando a equipe disputava a Série C do Brasileirão. Foram 26 partidas no comando do Leão Azul, 16 vitórias, um empate e nove derrotas. Enquanto isso, o Paysandu segue no mercado em busca de um novo treinador. Enquanto isso, o Paysandu segue no mercado em busca de um novo treinador. O time bicolor corre contra o tempo, pois além de a Série B estar se encaminhando para a fase final, o Papão está na lanterna da tabela e precisa de uma reação imediata para evitar o rebaixamento. 