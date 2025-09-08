Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE

O treinador Marcelo Cabo, ex-Remo, conquistou o acesso à Série C com o Santa Cruz-PE no último domingo (7), após o empate por 1 a 1 com o América-RN, nas quartas de final da Série D. O técnico voltou a ser assunto no futebol paraense, pois teria sido procurado pelo Paysandu para assumir o time, que está sem comandante desde a demissão de Claudinei Oliveira. No entanto, a vinda do ex-azulino para o Bicola parece distante.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Após o jogo do acesso, Marcelo Cabo confirmou, sem citar nomes, que recebeu propostas de outros clubes, mas ressaltou que o seu desejo é permanecer no Santa Cruz.

"Eu espero ter vida longa aqui e dar sequência ao meu trabalho", afirmou o treinador, que destacou ter muita gratidão pelo tricolor pernambucano.

VEJA MAIS

"Eu tenho muita gratidão a esse clube. Um carinho muito grande. Quando eu escolhi vir para cá, eu escolhi fazer história aqui. Era um momento difícil, de construção. A SAF vindo, final de Estadual, a gente precisava pavimentar uma estrada para que a gente pudesse percorrer e chegar no dia de hoje", declarou.

Marcelo Cabo tem contrato até 2027. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte, o treinador foi procurado pela diretoria bicolor para substituir Claudinei Oliveira. Após a notícia, a reportagem procurou o técnico, que preferiu não comentar o assunto, pois estava focado no jogo decisivo contra o América-RN.

Apesar do acesso, a campanha do Santa Cruz na Série D ainda não terminou. O time vai disputar as semifinais contra o Maranhão-MA.

O treinador esteve a frente do Remo em 2023, quando a equipe disputava a Série C do Brasileirão. Foram 26 partidas no comando do Leão Azul, 16 vitórias, um empate e nove derrotas.

Enquanto isso, o Paysandu segue no mercado em busca de um novo treinador. O time bicolor corre contra o tempo, pois além de a Série B estar se encaminhando para a fase final, o Papão está na lanterna da tabela e precisa de uma reação imediata para evitar o rebaixamento.