Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) Pedro Garcia 08.09.25 10h05 Nome do técnico Márcio Fernandes voltou a ser amplamente discutido entre os dirigentes do Paysandu (John Wesley / Paysandu) Após a demissão de Claudinei Oliveira na sexta-feira, o nome do técnico Márcio Fernandes voltou a ser amplamente discutido entre os dirigentes do Paysandu. Na noite do último domingo (7), durante uma live no YouTube conduzida pelo jornalista Abner Luíz, o treinador comentou sobre a atual situação com o Papão. "Por enquanto, ainda está uma novela. Estou aguardando, e nada foi decidido até o momento. Tenho muito carinho por Belém e pelo Paysandu; além disso, não estou trabalhando, então poderíamos, sim, aceitar. Só não posso falar sobre algo que ainda não aconteceu", afirmou Márcio Fernandes. VEJA MAIS Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026 Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão