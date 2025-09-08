Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela'

Após a demissão de Claudinei Oliveira na sexta-feira, o nome do técnico Márcio Fernandes voltou a ser amplamente discutido entre os dirigentes do Paysandu. Na noite do último domingo (7), durante uma live no YouTube conduzida pelo jornalista Abner Luíz, o treinador comentou sobre a atual situação com o Papão.

“Por enquanto, ainda está uma novela. Estou aguardando, e nada foi decidido até o momento. Tenho muito carinho por Belém e pelo Paysandu; além disso, não estou trabalhando, então poderíamos, sim, aceitar. Só não posso falar sobre algo que ainda não aconteceu”, afirmou Márcio Fernandes.

VEJA MAIS