Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém

Com cinco derrotas seguidas, sem técnico e sem vencer há oito partidas, o Paysandu está na lanterna da Série B. O time bicolor está a sete pontos do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, o Botafogo-SP. Apesar de a diferença ser grande, a situação poderia ser pior, mas os resultados da 25ª rodada “ajudaram” a equipe.

Na última sexta-feira (5), o Bicola perdeu em casa para o Volta Redonda-RJ por 2 a 1, e se afundou ainda mais no campeonato. Com isso, o Papão poderia terminar a semana com uma diferença de até 10 pontos para o Botafogo-SP ou para o América-MG.

Contudo, o Pantera perdeu para o Athletico-PR por 3 a 1 e não somou pontos. Já o Coelho apenas empatou em 1 a 1 com o Operário-PR e chegou a 26 pontos.

Com esses resultados, a diferença entre a lanterna e o primeiro colocado fora do Z-4 segue em sete pontos. Sendo assim, o Paysandu precisa de pelo menos três vitórias seguidas e ainda torcer por tropeços dos rivais para sonhar em deixar a zona da degola.

Até o final do campeonato, ainda restam 13 rodadas e, conforme as projeções, o clube bicolor precisa de pelo menos mais 23 pontos para escapar do rebaixamento, ou seja, sete vitórias e um empate, ou oito triunfos.

O Volta Redonda, que venceu o Papão, também possui 26 pontos e está na 18ª colocação. O Amazonas-AM, que perdeu para o Remo, é o vice-lanterna, com 24.

O cenário para o Bicola fica ainda mais delicado, pois o time está sem técnico. Claudinei Oliveira foi demitido logo após o duelo contra o Voltaço. O treinador conseguiu apenas quatro vitórias à frente da equipe, empatou cinco e perdeu cinco.

Agora, o Paysandu corre contra o tempo para encontrar um nome capaz de engatar a reação que o time precisa para se livrar do temido rebaixamento.

No próximo sábado (13), o clube bicolor recebe o América-MG, em mais um duelo direto contra o Z-4. A partida será às 16h, na Curuzu.