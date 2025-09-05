Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. Igor Wilson 05.09.25 20h11 O Paysandu sofreu uma virada dolorosa no Mangueirão nesta sexta-feira (5) e afundou ainda mais na Série B. Depois de sair na frente, o time bicolor levou dois gols nos minutos finais e perdeu por 2 a 1 para o Volta Redonda, que conquistou sua primeira vitória fora de casa na competição. Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu 1º TEMPO A partida no Mangueirão começou com iniciativa do Paysandu, mas o Volta Redonda foi quem teve as primeiras chances. Aos 7 minutos, Juninho, livre na área, quase abriu o placar para o Voltaço, mas a bola passou raspando. O Paysandu, com mais posse de bola, foi aos poucos tentando se organizar, mas encontrou dificuldades para criar jogadas de perigo. Aos 11, Diogo Oliveira teve uma boa chance após passe de Edinho, mas o goleiro Jefferson fez grande defesa. O Papão parecia ansioso para atacar e vulnerável para defender e aos 12 o Volta Redonda quase marcou, com Kayke cara a cara com Gabriel Mesquita, que fez uma defesaça com a ponta dos dedos. O jogo seguiu equilibrado, morno, com o Paysandu tentando atacar, mas sem muita efetividade. Foi só aos 24 minutos que o Papão conseguiu balançar as redes, após escanteio. Thiago Heleno subiu no primeiro pau e Thalisson completou quase em cima da linha, colocando o Paysandu na frente. Após o gol, o time bicolor se acomodou um pouco e cedeu espaços. O Volta Redonda começou a gostar do jogo e impôs uma blitz ofensiva. Aos 36, Chay quase empatou com um chute que foi travado por Thalisson. Aos 38, Kayke teve mais uma chance clara, mas Gabriel Mesquita fez uma defesa de classe, evitando o empate. 2º Tempo Ficha Técnica Data: 05/09/2025 Hora: 19h Local: Mangueirão Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES) VAR: Heber Roberto Lopes (SC) Cartões: Leandro Vilela (Paysandu); Juninho (Volta Redonda) Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan, Thalisson (Maurício Antônio), Thiago Heleno e Reverson (PK); Leandro Vilela (Dudu Vieira), Anderson Leite e Edinho (Rossi); Marlon (Vinni Faria), Maurício Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira Volta Redonda: Jefferson; Gabriel Pinheiro, Fabrício e Lucas Adell; Jhonny, Raí, André Luiz (Chay) e Juninho (Sanchez); Lucas Chavez (Daniel Cabral), MV (João Pedro) e Kayke (Matheus Lucas). Técnico: Rogério Corrêa 