Ex-Remo é procurado e pode assumir o Paysandu na sequência da Série B Treinador está no Santa Cruz-PE e briga pelo acesso à Série C O Liberal 06.09.25 18h39 Treinador já comandou o Remo (Samara Miranda/Divulgação Remo) No mercado após a demissão de Claudinei Oliveira, o Paysandu já tem alguns nomes na mira. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal, o clube bicolor teria procurado o ex-treinador da equipe, Hélio dos Anjos, que negou a proposta. Além dele, Marcelo Cabo, ex-Remo e atualmente à frente do Santa Cruz-PE também teria sido procurado pela diretoria do time. Segundo as informações, a diretoria bicolor entrou em contato com o treinador na noite da última sexta-feira (5), logo após a demissão de Claudinei Oliveira. VEJA MAIS Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Vitória sobre o Paysandu é a primeira do Volta Redonda-RJ como visitante na Série B Time carioca também voltou a marcar após cinco jogos Hélio dos Anjos é procurado pelo Paysandu, mas recusa proposta Diretoria bicolor teria entrado em contato com treinador para substituir Claudinei Oliveira; clube se manifesta sobre interesse O Núcleo de Esportes de Oliberal entrou em contato com o treinador, que preferiu não comentar o assunto, já que neste domingo (7), faz o duelo de volta das quartas de final da Série D contra o América-RN, que pode garantir o acesso do Santa Cruz à Terceira Divisão. Marcelo Cabo tem experiência no futebol paraense, pois comandou o Remo em 2023, quando a equipe disputava a Série C do Brasileirão. Foram 26 partidas à frente da equipe azulina, 16 vitórias, um empate e nove derrotas. Atualmente, o Paysandu vive uma situação delicada da Série B. O clube bicolor é o último colocado da tabela, com 21 pontos. A derrota para o Volta Redonda em casa só aumentou a crise na equipe, que não vence há oito jogos. Com isso, o time precisa de uma reação para tentar se livrar do fantasma do rebaixamento. Em coletiva após a demissão de Claudinei Oliveira, Carlos Frontini, executivo do Paysandu, disse que o clube bicolor precisa de um treinador que possa tirar o time "dessa situação".