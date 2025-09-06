Ex-Remo é procurado e pode assumir o Paysandu na sequência da Série B

No mercado após a demissão de Claudinei Oliveira, o Paysandu já tem alguns nomes na mira. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal, o clube bicolor teria procurado o ex-treinador da equipe, Hélio dos Anjos, que negou a proposta. Além dele, Marcelo Cabo, ex-Remo e atualmente à frente do Santa Cruz-PE também teria sido procurado pela diretoria do time.

Segundo as informações, a diretoria bicolor entrou em contato com o treinador na noite da última sexta-feira (5), logo após a demissão de Claudinei Oliveira.

VEJA MAIS

O Núcleo de Esportes de Oliberal entrou em contato com o treinador, que preferiu não comentar o assunto, já que neste domingo (7), faz o duelo de volta das quartas de final da Série D contra o América-RN, que pode garantir o acesso do Santa Cruz à Terceira Divisão.

Marcelo Cabo tem experiência no futebol paraense, pois comandou o Remo em 2023, quando a equipe disputava a Série C do Brasileirão. Foram 26 partidas à frente da equipe azulina, 16 vitórias, um empate e nove derrotas.

Atualmente, o Paysandu vive uma situação delicada da Série B. O clube bicolor é o último colocado da tabela, com 21 pontos. A derrota para o Volta Redonda em casa só aumentou a crise na equipe, que não vence há oito jogos.

Com isso, o time precisa de uma reação para tentar se livrar do fantasma do rebaixamento. Em coletiva após a demissão de Claudinei Oliveira, Carlos Frontini, executivo do Paysandu, disse que o clube bicolor precisa de um treinador que possa tirar o time "dessa situação".