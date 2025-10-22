Wendel pede apoio da torcida e promete luta do Paysandu: 'Enquanto houver chances'

Autor de dois gols nos últimos dois jogos, o atacante Wendel vive sua melhor fase desde que chegou ao Paysandu, em julho. Mesmo com o time na lanterna da Série B, dez pontos atrás do primeiro clube fora da zona de rebaixamento e com apenas cinco rodadas restantes, o jogador pediu apoio da torcida e afirmou que o grupo vai lutar até o fim para tentar evitar a queda.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Enquanto tiver chances, a gente vai batalhar. Sei que o torcedor quer que a gente vença, que a gente saia dessa situação, e a gente também quer. A gente pede o apoio de todos, enquanto tiver chances vamos lutar juntos pra sair dessa situação”, afirmou o atacante em entrevista nesta quarta-feira (22), após a volta do time aos treinos para encarar o Avaí no próximo sábado (25), na Curuzu.

VEJA MAIS

Wendel, que marcou contra o Remo e a Ferroviária, disse que busca aproveitar cada oportunidade que aparece, depois de um período de quase três meses sem atuar com frequência. “Cada oportunidade eu vou agarrar com as duas mãos, sempre dar o meu melhor e me dedicar. Graças a Deus fui muito feliz em fazer esses gols”, destacou.

O jogador também comentou sobre a versatilidade em campo e a trajetória até voltar a ter espaço na equipe.

“Nos meus clubes anteriores joguei de extrema e como segundo atacante. Foi o jogo que tive mais tempo dentro de campo, infelizmente não fui tão bem e reconheço, mas trabalhei muito e hoje estou colhendo tudo que fiz nesses três meses.”

O Paysandu volta a campo no próximo sábado (25), contra o Avaí, pela 34ª rodada da Série B.