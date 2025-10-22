Wendel pede apoio da torcida e promete luta do Paysandu: 'Enquanto houver chances' Atacante vive melhor momento desde que chegou ao clube, após marcar nos dois últimos jogos, e diz acreditar que o elenco pode reagir, mesmo com menos de 1% de chance de escapar da queda. O Liberal 22.10.25 19h02 Autor de dois gols nos últimos dois jogos, o atacante Wendel vive sua melhor fase desde que chegou ao Paysandu, em julho. Mesmo com o time na lanterna da Série B, dez pontos atrás do primeiro clube fora da zona de rebaixamento e com apenas cinco rodadas restantes, o jogador pediu apoio da torcida e afirmou que o grupo vai lutar até o fim para tentar evitar a queda. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Enquanto tiver chances, a gente vai batalhar. Sei que o torcedor quer que a gente vença, que a gente saia dessa situação, e a gente também quer. A gente pede o apoio de todos, enquanto tiver chances vamos lutar juntos pra sair dessa situação”, afirmou o atacante em entrevista nesta quarta-feira (22), após a volta do time aos treinos para encarar o Avaí no próximo sábado (25), na Curuzu. VEJA MAIS Paysandu abre venda de ingressos para jogo que pode definir futuro na Série B Enquanto houver chance, os bicolores seguem agarrados à esperança de permanecer na Série B Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube' Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão. Wendel, que marcou contra o Remo e a Ferroviária, disse que busca aproveitar cada oportunidade que aparece, depois de um período de quase três meses sem atuar com frequência. “Cada oportunidade eu vou agarrar com as duas mãos, sempre dar o meu melhor e me dedicar. Graças a Deus fui muito feliz em fazer esses gols”, destacou. O jogador também comentou sobre a versatilidade em campo e a trajetória até voltar a ter espaço na equipe. “Nos meus clubes anteriores joguei de extrema e como segundo atacante. Foi o jogo que tive mais tempo dentro de campo, infelizmente não fui tão bem e reconheço, mas trabalhei muito e hoje estou colhendo tudo que fiz nesses três meses.” O Paysandu volta a campo no próximo sábado (25), contra o Avaí, pela 34ª rodada da Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU AINDA DÁ! Wendel pede apoio da torcida e promete luta do Paysandu: 'Enquanto houver chances' Atacante vive melhor momento desde que chegou ao clube, após marcar nos dois últimos jogos, e diz acreditar que o elenco pode reagir, mesmo com menos de 1% de chance de escapar da queda. 22.10.25 19h02 Futebol Paysandu abre venda de ingressos para jogo que pode definir futuro na Série B Enquanto houver chance, os bicolores seguem agarrados à esperança de permanecer na Série B 22.10.25 18h44 Futebol Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas. 22.10.25 14h24 Falta de interpretação da Fiel Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube' Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão. 22.10.25 11h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre' Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona. 22.10.25 12h30 Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 Falta de interpretação da Fiel Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube' Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão. 22.10.25 11h45 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46